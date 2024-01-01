Bülent Ersoy

Yıllar var Yıllar var Görüşmeyeli seninle yıllar var Biraz senden, biraz benden ** Dertleşmeyeli seninle Yıllar var Bir kır kahvesinde oturup el ele Maziyi anmayalı yıllar var ** Bir gün batımında, seninle baş başa Biraz demlenmeyeli yıllar var Bir kır kahvesinde oturup el ele Maziyi anmayalı yıllar var ** Bir gün batımında seninle baş başa Biraz demlenmeyeli yıllar var Mor akşamlar, dile gelin Mor akşamlar, dile gelin ** Kor akşamlar, dile gelin Yaşandı bu sevda, yemin edin Mor akşamlar, dile gelin Mor akşamlar, dile gelin ** Kor akşamlar, dile gelin Yaşandı bu sevda, yemin edin Yaşandı bu sevda, yemin edin Yaşandı bu sevda, yemin edin Yemin edin

Ne zaman gözlerin gelse aklıma Burkulur yüreğim burkulur Ne zaman sözlerin gelse aklıma Tutuşur yüreğim tutuşur *** Ne zaman gözlerin gelse aklıma Burkulur yüreğim burkulur Ne zaman sözlerin gelse aklıma Tutuşur yüreğim tutuşur *** Peşinde adım adım Hasreti yudumladım Ben ömrümde ilk defa Senin için ağladım! *** Peşinde adım adım Hasreti yudumladım Ben ömrümde ilk defa Senin için ağladım! *** Ne zaman resmini alsam elime Yaş olur gözlerim yaş olur Ne zaman adını ansa dudağım Taş olur bedenim taş olur *** Ne zaman resmini alsam elime Yaş olur gözlerim yaş olur Ne zaman adını ansa dudağım Taş olur bedenim taş olur *** Peşinde adım adım Hasreti yudumladım Ben ömrümde ilk defa Senin için ağladım *** Peşinde adım adım Hasreti yudumladım Ben ömrümde ilk defa Senin için ağladım