Akıllı Ol Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Akıllı Ol şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Akıllı Ol şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akıllı Ol sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yıllar var
Yıllar var
Görüşmeyeli seninle yıllar var
Biraz senden, biraz benden
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Dertleşmeyeli seninle
Yıllar var
Bir kır kahvesinde oturup el ele
Maziyi anmayalı yıllar var
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Bir gün batımında, seninle baş başa
Biraz demlenmeyeli yıllar var
Bir kır kahvesinde oturup el ele
Maziyi anmayalı yıllar var
**
Bir gün batımında seninle baş başa
Biraz demlenmeyeli yıllar var
Mor akşamlar, dile gelin
Mor akşamlar, dile gelin
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Kor akşamlar, dile gelin
Yaşandı bu sevda, yemin edin
Mor akşamlar, dile gelin
Mor akşamlar, dile gelin
**
Kor akşamlar, dile gelin
Yaşandı bu sevda, yemin edin
Yaşandı bu sevda, yemin edin
Yaşandı bu sevda, yemin edin
Yemin edin
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Ne zaman gözlerin gelse aklıma
Burkulur yüreğim burkulur
Ne zaman sözlerin gelse aklıma
Tutuşur yüreğim tutuşur
***
Ne zaman gözlerin gelse aklıma
Burkulur yüreğim burkulur
Ne zaman sözlerin gelse aklıma
Tutuşur yüreğim tutuşur
***
Peşinde adım adım
Hasreti yudumladım
Ben ömrümde ilk defa
Senin için ağladım!
***
Peşinde adım adım
Hasreti yudumladım
Ben ömrümde ilk defa
Senin için ağladım!
***
Ne zaman resmini alsam elime
Yaş olur gözlerim yaş olur
Ne zaman adını ansa dudağım
Taş olur bedenim taş olur
***
Ne zaman resmini alsam elime
Yaş olur gözlerim yaş olur
Ne zaman adını ansa dudağım
Taş olur bedenim taş olur
***
Peşinde adım adım
Hasreti yudumladım
Ben ömrümde ilk defa
Senin için ağladım
***
Peşinde adım adım
Hasreti yudumladım
Ben ömrümde ilk defa
Senin için ağladım