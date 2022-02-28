Bülent Ersoy

Yıllar var Yıllar var Görüşmeyeli seninle yıllar var *** Biraz senden, biraz benden Dertleşmeyeli seninle Yıllar var *** Bir kır kahvesinde oturup el ele Maziyi anmayalı yıllar var Bir gün batımında, seninle baş başa Biraz demlenmeyeli yıllar var *** Bir kır kahvesinde oturup el ele Maziyi anmayalı yıllar var Bir gün batımında seninle baş başa Biraz demlenmeyeli yıllar var *** Mor akşamlar, dile gelin Mor akşamlar, dile gelin Kor akşamlar, dile gelin Yaşandı bu sevda, yemin edin *** Mor akşamlar, dile gelin Mor akşamlar, dile gelin Kor akşamlar, dile gelin Yaşandı bu sevda, yemin edin Yaşandı bu sevda, yemin edin Yaşandı bu sevda, yemin edin Yemin edin