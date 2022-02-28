Mor Akşamlar Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Mor Akşamlar
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Yıllar var
Yıllar var
Görüşmeyeli seninle yıllar var
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Biraz senden, biraz benden
Dertleşmeyeli seninle
Yıllar var
***
Bir kır kahvesinde oturup el ele
Maziyi anmayalı yıllar var
Bir gün batımında, seninle baş başa
Biraz demlenmeyeli yıllar var
***
Bir kır kahvesinde oturup el ele
Maziyi anmayalı yıllar var
Bir gün batımında seninle baş başa
Biraz demlenmeyeli yıllar var
***
Mor akşamlar, dile gelin
Mor akşamlar, dile gelin
Kor akşamlar, dile gelin
Yaşandı bu sevda, yemin edin
***
Mor akşamlar, dile gelin
Mor akşamlar, dile gelin
Kor akşamlar, dile gelin
Yaşandı bu sevda, yemin edin
Yaşandı bu sevda, yemin edin
Yaşandı bu sevda, yemin edin
Yemin edin