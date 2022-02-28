Ak Güvercin Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Ak Güvercin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Ak Güvercin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ak Güvercin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu aşkı burada sen noktaladın
artık ne duamsın ne de bedduam
kendini meçhule sen uğurladın
artık ne duamsın ne de bedduam
***
Yıllarca aşkınla boşa yanmışım
seni bir sevgili bir dost sanmışım
bir hiçmişsin meğer ben aldanmışım
artık ne duamsın ne de bedduam
***
Gül değil dikensin gönül bağımda
bir kara çalısın aşk mezarımda
şimdi bir ölüsün sen nazarımda
artık ne duamsın ne de bedduam
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Alıştım dünyanın kahrına artık
Kederden çekinmem dertten çekinmem
Gönlümün kapısı herkese açık
Düşmandan çekinmem dosttan çekinmem
***
Yanardağ misali yandım dumansız
Ateşten çekinmem közden çekinmem
Bir ömür yaşadım alnım lekesiz
Ardımdan denecek sözden çekinmem
***
Gözüm yok dünyanın yalan malında
Ecelden çekinmem sondan çekinmem
Mutluyum gönlümce kendi halimce
Aşk için verecek candan çekinmem
***
Yanardağ misali yandım dumansız
Ateşten çekinmem közden çekinmem
Bir ömür yaşadım alnım lekesiz
Ardımdan denecek sözden çekinmem.
-
İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin sillesine hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye itirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
***
Tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki
***
Bana cehennemi aratmıyor
İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin sillesine hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
İtirazım var bu dertli şansıma
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var, itirazım var
***
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var bu dertli şansıma
Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine
Talihin böylesine, itirazım var
***
Yalan dolu gözlere
Durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
***
Tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki
Bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
-
Bu gece bir başka çöktün içime
Seni andım durdum sabaha kadar
Okudum bendeki tüm mektupları
Okudum, ağladım sabaha kadar
***
Bir an kulağımda çınladı sesin
Ruhumu dolaştı ılık nefesin
Uykuyu gözümden sildi hasretin
Gözümü yummadım sabaha kadar
***
Anılarla doldu taştı boş odam
Andıkça kanadı içimde yaram
Bir hayalim vardı bir de sigaram
Seni içtim durdum sabaha kadar
-
Ayrılık saati yaklaştı artık
Elveda sevgilim ben gidiyorum
Ayrılık saati yaklaştı artık
Elveda sevgilim ben gidiyorum
***
Kimimiz var bizim tanrıdan başka
Kendine iyi bak yalvarıyorum
Seni sana emanet ediyorum
Seni sana emanet ediyorum
***
Eline yabancı eller değmesin
Gözüne yabancı gözler gülmesin
İstemem bu aşka gölge düşmesin
Kendine iyi bak yalvarıyorum
Seni sana emanet ediyorum
Seni sana emanet ediyorum
***
Ne kadar vefasız olsa da zaman
Ne olur sevgilim aşkıma inan
Ne kadar vefasız olsa da zaman
Ne olur sevgilim aşkıma inan
***
Tanrı sevenlerin yanında her an
Kendine iyi bak yalvarıyorum
Seni sana emanet ediyorum
Seni sana emanet ediyorum
***
Eline yabancı eller değmesin
Gözüne yabancı gözler gülmesin
İstemem bu aşka gölge düşmesin
Kendine iyi bak yalvarıyorum
***
Seni sana emanet ediyorum
Seni sana emanet ediyorum
Seni sana emanet ediyorum
Seni sana emanet ediyorum
-
Derdimi içimde sakladım durdum
Gün gelir gülerim diye avundum
Meylerin içinde bir ayyaş oldum
İçim kan ağlıyor sustur Allah'ım
***
Günahkar diye mi yarattın beni
Kul muyum bilmem ki yoksa kölemi
Kul oldum kimseler görmez halimi
Kül oldum kimseler görmez halimi
İçim kan ağlıyor sustur Allah'ım
***
Değişmez yazımı değişir sandım
Bağlandı kollarım çaresiz kaldım
Suçum ne ben kimin ahını aldım
İçim kan ağlıyor sustur Allah'ım
***
Günahkar diye mi yarattın beni
Kul muyum bilmem ki yoksa kölemi
Kul oldum kimseler görmez halimi
Kül oldum kimseler görmez halimi
İçim kan ağlıyor sustur Allah'ım.
-
Şikayetim var kaderden yana
Bir avuç kül oldum ben yana yana
Şikayetim var kaderden yana
Bir avuç kül oldum ben yana yana
***
Allahım ya onu kavuştur bana
Ya da bir an önce al kollarına
***
Tanrım gönlümdeki muradı versin
Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin
Tanrım gönlümdeki muradı versin
Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin
***
Yemin etme boş yere vefalı değilsin
Ne kadar sevdiğimi iyi bilirsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin
***
Bardaktan boşalan bir yağmur gibi
İçimde aşkının fırtınası var
Bardaktan boşalan bir yağmur gibi
İçimde aşkının ızdırabı var
***
Sesini duymadan senin olmadan
Yaşamanın sanki ne anlamı var
***
Tanrım gönlümdeki muradı versin
Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin
Tanrım gönlümdeki muradı versin
Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin
***
Yemin etme boş yere vefalı değilsin
Ne kadar sevdiğimi iyi bilirsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin
Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin...
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Geçmeden ömrümün en güzel çağı
Seninle beraber olmak isterim
Geçmeden ömrümün en güzel çağı
Seninle beraber olmak isterim
Sensizlik gönlümün en zalim anı
Sensizlik gönlümün en zalim anı
Ben seni yanımda bulmak isterim
***
Yıllar var düşmüşüm ben bu yollara
Hayatım benziyor kırık dallara
Yıllar var düşmüşüm ben bu yollara
Hayatım benziyor kırık dallara
Sitemler yetmiyor geçen yıllara
Ben seni yanımda bulmak isterim
***
Yeter artık bitsin gururlar, nazlar
Yeşertsin bu aşkı baharlar, yazlar
Yeter artık bitsin gururlar, nazlar
Yeşertsin bu aşkı baharlar, yazlar
Bir yemin oldu bak bende arzular
Bir yemin oldu bak bende arzular
Seninle beraber ölmek isterim
***
Yıllar var düşmüşüm ben bu yollara
Hayatım benziyor kırık dallara
Yıllar var düşmüşüm ben bu yollara
Hayatım benziyor kırık dallara
Sitemler yetmiyor geçen yıllara
Seni kollarıma almak isterim
***
Seni kollarımda öpmek isterim
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