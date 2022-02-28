Bülent Ersoy

Ne Duamsın Ne de Bedduam Bu aşkı burada sen noktaladın artık ne duamsın ne de bedduam kendini meçhule sen uğurladın artık ne duamsın ne de bedduam *** Yıllarca aşkınla boşa yanmışım seni bir sevgili bir dost sanmışım bir hiçmişsin meğer ben aldanmışım artık ne duamsın ne de bedduam *** Gül değil dikensin gönül bağımda bir kara çalısın aşk mezarımda şimdi bir ölüsün sen nazarımda artık ne duamsın ne de bedduam

Çekinmem Alıştım dünyanın kahrına artık Kederden çekinmem dertten çekinmem Gönlümün kapısı herkese açık Düşmandan çekinmem dosttan çekinmem *** Yanardağ misali yandım dumansız Ateşten çekinmem közden çekinmem Bir ömür yaşadım alnım lekesiz Ardımdan denecek sözden çekinmem *** Gözüm yok dünyanın yalan malında Ecelden çekinmem sondan çekinmem Mutluyum gönlümce kendi halimce Aşk için verecek candan çekinmem *** Yanardağ misali yandım dumansız Ateşten çekinmem közden çekinmem Bir ömür yaşadım alnım lekesiz Ardımdan denecek sözden çekinmem.

İtirazım Var İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin sillesine hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye itirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki *** Tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki *** Bana cehennemi aratmıyor İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin sillesine hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu dertli şansıma İtirazım var değişmez yazıma İtirazım var, itirazım var *** İtirazım var değişmez yazıma İtirazım var bu dertli şansıma Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine Talihin böylesine, itirazım var *** Yalan dolu gözlere Durulmamış sözlere Dost olmayan yüzlere İtirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki *** Tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki Bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi aratmıyor

Sabaha Kadar Bu gece bir başka çöktün içime Seni andım durdum sabaha kadar Okudum bendeki tüm mektupları Okudum, ağladım sabaha kadar *** Bir an kulağımda çınladı sesin Ruhumu dolaştı ılık nefesin Uykuyu gözümden sildi hasretin Gözümü yummadım sabaha kadar *** Anılarla doldu taştı boş odam Andıkça kanadı içimde yaram Bir hayalim vardı bir de sigaram Seni içtim durdum sabaha kadar

Seni Sana Emanet Ediyorum Ayrılık saati yaklaştı artık Elveda sevgilim ben gidiyorum Ayrılık saati yaklaştı artık Elveda sevgilim ben gidiyorum *** Kimimiz var bizim tanrıdan başka Kendine iyi bak yalvarıyorum Seni sana emanet ediyorum Seni sana emanet ediyorum *** Eline yabancı eller değmesin Gözüne yabancı gözler gülmesin İstemem bu aşka gölge düşmesin Kendine iyi bak yalvarıyorum Seni sana emanet ediyorum Seni sana emanet ediyorum *** Ne kadar vefasız olsa da zaman Ne olur sevgilim aşkıma inan Ne kadar vefasız olsa da zaman Ne olur sevgilim aşkıma inan *** Tanrı sevenlerin yanında her an Kendine iyi bak yalvarıyorum Seni sana emanet ediyorum Seni sana emanet ediyorum *** Eline yabancı eller değmesin Gözüne yabancı gözler gülmesin İstemem bu aşka gölge düşmesin Kendine iyi bak yalvarıyorum *** Seni sana emanet ediyorum Seni sana emanet ediyorum Seni sana emanet ediyorum Seni sana emanet ediyorum

Sustur Allah'ım Derdimi içimde sakladım durdum Gün gelir gülerim diye avundum Meylerin içinde bir ayyaş oldum İçim kan ağlıyor sustur Allah'ım *** Günahkar diye mi yarattın beni Kul muyum bilmem ki yoksa kölemi Kul oldum kimseler görmez halimi Kül oldum kimseler görmez halimi İçim kan ağlıyor sustur Allah'ım *** Değişmez yazımı değişir sandım Bağlandı kollarım çaresiz kaldım Suçum ne ben kimin ahını aldım İçim kan ağlıyor sustur Allah'ım *** Günahkar diye mi yarattın beni Kul muyum bilmem ki yoksa kölemi Kul oldum kimseler görmez halimi Kül oldum kimseler görmez halimi İçim kan ağlıyor sustur Allah'ım.

Şikayetim Var Şikayetim var kaderden yana Bir avuç kül oldum ben yana yana Şikayetim var kaderden yana Bir avuç kül oldum ben yana yana *** Allahım ya onu kavuştur bana Ya da bir an önce al kollarına *** Tanrım gönlümdeki muradı versin Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin Tanrım gönlümdeki muradı versin Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin *** Yemin etme boş yere vefalı değilsin Ne kadar sevdiğimi iyi bilirsin Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin *** Bardaktan boşalan bir yağmur gibi İçimde aşkının fırtınası var Bardaktan boşalan bir yağmur gibi İçimde aşkının ızdırabı var *** Sesini duymadan senin olmadan Yaşamanın sanki ne anlamı var *** Tanrım gönlümdeki muradı versin Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin Tanrım gönlümdeki muradı versin Sen yanımda ol da dert üst üste gelsin *** Yemin etme boş yere vefalı değilsin Ne kadar sevdiğimi iyi bilirsin Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin...