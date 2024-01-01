Bülent Ersoy

Allah'ım bu çile biter mi böyle? Sevgilim elimden gittikten sonra Tövbe etti gönlüm aşka sevgiye Bir değil bin seven, ah ne sen ne fayda ** İçimde yılların yorgunluğu var Bahtımı yeniden yazsan ne fayda Bahtımı yeniden aman aman yazsan ne fayda ** Kırıldı güvenim, tuttuğum dallar Çıkmaza uğradı gittiğim yollar Kaderim huzuru çok gördü bana Şimdi feryadımı ah duysan ne fayda? ** İçimde yılların yorgunluğu var Bahtımı yeniden yazsan ne fayda Bahtımı yeniden aman aman yazsan ne fayda