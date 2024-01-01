Bülent Ersoy

Ne Fayda Şarkı Sözleri
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Allah'ım bu çile biter mi böyle?
Sevgilim elimden gittikten sonra
Tövbe etti gönlüm aşka sevgiye
Bir değil bin seven, ah ne sen ne fayda
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İçimde yılların yorgunluğu var
Bahtımı yeniden yazsan ne fayda
Bahtımı yeniden aman aman yazsan ne fayda
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Kırıldı güvenim, tuttuğum dallar
Çıkmaza uğradı gittiğim yollar
Kaderim huzuru çok gördü bana
Şimdi feryadımı ah duysan ne fayda?
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İçimde yılların yorgunluğu var
Bahtımı yeniden yazsan ne fayda
Bahtımı yeniden aman aman yazsan ne fayda