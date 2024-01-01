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Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz
Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz
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Olanlar oldu geçti artık, artık, artık sen ne dersen de
Olanlar oldu geçti artık, artık, artık sen ne dersen de
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de
**
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de
Tek ben mi sebep oldum, bu hale gelmemize, bu hale gelmemize
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
**
Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de
-
Dayadım sırtımı yamaçlarına
Gönlüm sevdalandı dağ başlarına
Beni götürsünler dar ağacına
Derdimin dermanı olsana dağlar
***
Derdime dermansın
Gönlümde sevdamsın
Katlime fermansın
Sen beni saklarsın dağlar
***
Fidanlar yeşerdi yaprağa düştü
Dereler çağladı ırmağa düştü
Nice koç yigitler toprağa düştü
Gönlümün dermanı olsana dağlar
***
Derdime dermansın
Gönlümde sevdamsın
Katlime fermansın
Sen beni saklarsın dağlar
-
Kış yaşadım yaza ayan
Dulda geçti ömrüm benim
Bülbül idim gül arayan
Dalda geçti ömrüm benim
***
Sevgi dedim kin verdiler
Yaralandım tuz bastılar
Hem övdüler hem dövdüler
Dilde geçti ömrüm benim
***
Divan durdum ağa beye
Bunca ömrüm giti zaya
Mecnun oldum bir leylaya
Çölde geçti ömrüm benim
***
Ayhani'nin kırık beli
Tutmaz oldu eli kolu
Çamur çaylak engel dolu
Yolda ğeçti ömrüm benim
-
Cemalini rüyamda gördüm
Şahı endam gül içinde
Bin çiçekten örnek almış
Nakışlanır sır içinde
Ali ali piro ali
Medet hızır yetiş ali
***
Niyaz edip halini sordum
Dergahına yüzümü sürdüm
Dilek tuttum torak yedim
Arzumanın var işinde
***
Ozan gürler der bu halim
Şaha doğru döner yönüm
İşim gücüm bütün vaktim
Gönlüm gözüm pir içinde
-
Sanma ki unuttum daha beterim
Gün geçtikçe artar gamım kederim
Sonsuz bir yoldayım uzar giderim
Bitmiyor engeller bükülür gider
***
Hayali sevdamda vefa var gibi
Sensiz hayat zehir dünya dar gibi
Sanki leyla oldun gerçek yar gibi
Tüm ömrüm ardından sökülür gider
***
Şikayet etmedim ben kaderimden
Bazen neşe aldım gam kederimden
Biçare haydar'ım belan serimden
Eksik değil derdin çekilir gider
-
Nasıl anlatayım zamanı dostlar
Ölümlü fanide sıradayız dost
Ne yokluğum belli ne de bir varım
Kafes nefes yarım küredeyiz dost
***
Elkiri canavar kan emmiş azmış
Dost yoluna hain tuzaklar dizmiş
Bilimin yolunu yobazlık kesmiş
Zamandan bir hayli gerideyiz dost
***
Ayhani serlerden gitmez kuraklık
Hayal pilavı ile olmuyor tokluk
Bir yanımız ölüm, diğer yan yokluk
İki arada bir deredeyiz dost
-
Ben bir sazdım
Türkülerden kaçamazdım
Ve seni böyle çaldım
Mızrapla tel arasına
***
Ben bir sözdüm
Hep dilimin altında gezdim
Ve seni böyle süzdüm
İki dudak arasına
***
Ben bir kördüm
Sende çok şeyler gördüm
Ve seni böyle sürdüm
Tuzla balın arasına
***
Sonunda un oldum
Bir ateşe dokundum
Ve sıcak bir ekmek oldum
İki elin arasına
-
Bir ezgi oldum dillerde
Gezdim durdum yüreklerde
Ağıtlara nağmelere
Türkülere sorun beni
***
Böyle derde bu zamanda
Derman olmadı yarama
Attı beni bir zindana
Dört duvara sorun beni
***
Genç ozanım hallarıma
Bentler çektim yollarıma
Çare nedir göz yaşıma
Hüzünlere sorun beni
-
Her seherde tan yıldızı doğarken
Ararım nazlı yar hep seni ben seni
Seherde bülbülem figan eylerken
Görürem nazlı yar hep seni seni
***
Mecnun gibi sahralarda çöllerde
Yola giden yolculara yollarda
Aşk derdine düşen mecnun kullarda
Sorarım nazlı yar hep seni seni
***
Dağlara daşlara ovalara baksam
Canlıya cansıza sahralara baksam
Nesimi'yem hangi diyara baksam
Görürem nazlı yar hep seni seni
-
Dağlarda kerpiç evlerde
Gözlerimiz pencerede
Yanar yanar yüreğimiz
Sarı tütün gecelerde
***
Dalda bir yaprak düşende
Yarim boynunu bükende
Serde sevdan olmasaydı
Yürek düşer miydi derde
***
Uzun ince selvi boylu
Yiğitlerden gelir soyu
Halk uğruna verdi canı
Kara yağız dersim toyu
-
Yorulan yorulsun ben yorulmazam
Halkımın yanından hiç ayrılmazam
Dünya kapısından ben sorulmazam
Kalsın benim davam divana kalsın, divana kalsın
Dünya kapısından ben sorulmazam
Kalsın benim davam divana kalsın, divana kalsın
***
Pir Sultan Abdal'ım dünya fanidir
Giden adil beyler gelen ihvandır
Kırılsın divanı ulu divandır
Kalsın benim davam divana kalsın, divana kalsın
Kırılsın divanı ulu divandır
Kalsın benim davam divana kalsın, divana kalsın
-