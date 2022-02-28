Bülent Ersoy

Olmaz mı? Gözlerinle konuşsan benimle Dudağını yormasan olmaz mı? Aşkı bir rüya gibi yaşarken Bana bir şey sormasan olmaz mı olmaz mı? Aşkı bir rüya gibi yaşarken Bana bir şey sormasan olmaz mı olmaz mı? *** Düşünmeden uzatsan elini Gözlerime bıraksan kendini Masal gibi anlatsan sevgini Yarısında durmasan olmaz mı olmaz mı olmaz mı? Masal gibi anlatsan sevgini Yarısında durmasan olmaz mı olmaz mı olmaz mı? *** Ceylan gibi korkarak gelmesen Kollarımda yaşasan gitmesen Gün mü doğmuş gece mi bilmesem Saatleri kurmasan olmaz mı? Gün mü doğmuş gece mi bilmesem Saatleri kurmasan olmaz mı? *** Düşünmeden uzatsan elini Gözlerime bıraksan kendini Masal gibi anlatsan sevgini Yarısında durmasan olmaz mı olmaz mı olmaz mı? Masal gibi anlatsan sevgini Yarısında durmasan olmaz mı olmaz mı olmaz mı?

Bu Mevsim Bu mevsim yorgun, yüreğim yanıyor Hiç durmadan kavuran bir ateş var Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu *** Bu mevsim yağmur dinmeden yağıyor Ne muradım, ne bir beklediğim var Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu