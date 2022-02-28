Bülent Ersoy

Ömrümüzün Son Demi Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık

Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde

Çile Bülbülüm Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur ele Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile *** Issız yuvanda tektin Çekilmez çile çektin Kim derdi gülecektin Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h çile bülbülüm Çi-l-e Allah