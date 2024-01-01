Bülent Ersoy

-
Pişman olur da bir gün
Dönersen bana geri;
Gönül kapım açıktır,
Çalmadan gir içeri.
**
Sana sevgiler sonsuz,
Henüz geçmedi zaman.
Gönül kapım açıktır,
Çalmadan gir içeri.
-
Hasta düştüm hey ağalar
Halim bilmez dağlar şimdi
Düşman gibi dost karşımda
Zülüflerin bağlar şimdi
Düşman gibi dost karşımda
Zülüflerin bağlar şimdi
Zülüflerin bağlar şimdi
Etmedim ahtu amanı
Geçti mihnetin zamanı
Yitirdim kaşı kemanı
Gözüm yaşı çağlar şimdi
Gözüm yaşı çağlar şimdi
Etmedim ahtu amanı
Geçti mihnetin zamanı
Yitirdim kaşı kemanı
Gözüm yaşı çağlar şimdi
Gözüm yaşı çağlar şimdi
Del oldum kanmam sözüne
Dost hançerini vurdu özüme
O yâr bakmıyor yüzüme
Yas çekecek çağlar şimdi
O yâr bakmıyor yüzüme
Yas çekecek çağlar şimdi
Yas çekecek çağlar şimdi
Balaban uçurdum koldan
Tor şahin kaçırdım koldan
Yazık fırsat gitti elden
Mecnun oldum beyler şimdi
Mecnun oldum beyler şimdi
Fırkat oldu yaktı canım
Feryatla geçer zamanım
Yaralandım akar kanım
Karacaoğlan ağlar şimdi
Karacaoğlan ağlar şimdi
Fırkat oldu yaktı canım
Feryatla geçer zamanım
Yaralandım akar kanım
Karacaoğlan ağlar şimdi
Karacaoğlan
-
Beni dertten derde saldın
Şu gönlümü nasıl çaldın
Öldüm be belamı buldum
Güzel bu nasıl sevdaymış
Beni dertten derde saldın
Şu gönlümü nasıl çaldın
Öldüm de belamı buldum
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Gece yalnız yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
Ah atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
Dünyamı başıma yıktın
Hanemi harap ettin
Genç ömrümü sen tükettin
Güzel bu nasıl sevdaymış
Dünyamı başıma yıktın
Hanemi harap ettin
Genç ömrümü sen tükettin
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Gece yalnız yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
Ah atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Gece yalnız yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Gece yalnız yatılmıyor
-
Bayramdan bayrama babam hatırı
Sormasam bir türlü, sorsam bir türlü
Çok derin açılmış gönül yarası
Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü,
Çok derin açılmış gönül yarası
Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü
Ne desem inanmaz bilirim bana
Bacıyı, kardeşi el etti bana
Suçlunun suçunu gözler önüne
Sermesem bir türlü, sersem bir türlü
Suçlunun suçunu gözler önüne
Sermesem bir türlü, sersem bir türlü
İçerim her akşam, deli olurum
Allah'ın en etna kulu olurum
Ben de insanım be suçum bilirim
Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü
Ben de insanım be suçum bilirim
Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü
-
Şu fıratın suyu akar serindir
Ölem ölem derdo ölem akar serindir
Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir
Ölem ölem kanlı zalimdir nasıl gülem
Daha gün görmemiş taze gelindir
Ölem ölem derdo ölem taze gelindir
Söyletmeyin beni anam yaram derindir
Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem
Kömürhan köprüsü harput’a bakar
Ölem ölem derdo ölem harput’a bakar
Kör olası zalım fırat ocaklar yıkar
Ölem ölem ocaklar yikar nasıl gülem
Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar
Ölem ölem derdo ölem ağıtlar yakar
Söyletmeyin beni anam yaram derindir
Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem
-
Yine bulut çökmüş dağlar başına
Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz
Yine bulut çökmüş dağlar başına
Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz
Hoyrat olmuş dağlar benim eşime
İncitme garibi sırdaşsız dostsuz
El ettim elimi tutan olmadı
Gül ektim gülüme bülbül konmadı
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
El için ağlayıp gözümden oldum
Sırrımı dediler sözümden oldum
El için ağlayıp gözümden oldum
Sırrımı dediler sözümden oldum
Çok dövündüm anam dizinden oldum
Şimdi kaldım işte sırdaşsız dostsuz
El ettim elimi tutan olmadı
Gül ektim gülüme bülbül konmadı
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
-
Bağışla sevdiğim Hakk'ı seversen, vay, vay, vay
Gel ağlatma beni eller içinde, vay, vay, vay
Hep bizi söyleşir bu devriâlem, vay, vay, vay, vay, vay, vay
Beni destan ettin eller içinde, vay, vay
İçinde vay, vay, içinde, vay, vay
Beni destan ettin eller içinde, vay, vay
İçinde vay, vay, içinde, vay, vay
Hasretin sineme yareler açtı, vay, vay, vay
Kaybettim aklımı, fikrim dolaştı, vay, vay, vay
Aktı gözüm' yaşı, sele karıştı, vay, vay, vay, vay, vay, vay
Dost eline gider seller içinde, vay, vay
İçinde vay, vay, içinde, vay, vay
Dost eline gider seller içinde, vay, vay
İçinde vay, vay, içinde, vay, vay
-
Benim derdim bana yeter birde sen vurma
Bahar gitti fırtınalar eser başımda
Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay
Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay
Aşkın beni bir gül gibi soldurdu her gün
Yaralı bir ceylan gibi öldürdü her gün
Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay
Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay
Yetmedi mi sana gülüm bir kuru sevda
Ne vereyim sana gülüm al canım feda
Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay
Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay
Aşkın beni bir gül gibi soldurdu her gün
Yaralı bir ceylan gibi öldürdü her gün
Gülüm Gülüm yetmez ölüm savur külüm vay
Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay
Gülüm Gülüm yetmez ölüm savur külüm vay
Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay …
-
Ey şahin bakışlım bülbül avazlım
Bir eli kadehlim bir eli sazlım
Ey şahin bakışlım bülbül avazlım
Bir eli kadehlim bir eli sazlım
İşte ben gidiyorum kal ahu gözlüm kal ahı gözlüm
Ne sen beni unut ne de ben seni
Ne sen beni unut ne de ben seni
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Yolda harami çok engel arada engel arada
Unutma sevdiğim demde sırada
Kalkıp gider amma gönlü burada
Ne sen beni unut ne de ben seni ne de ben seni
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Kul Hüseyinim hey dost gül benzim soluk gül benzim soluk
Alnımıza yazılmıştır ayrılık
Vallahi sevdiğim gönüller birlik
Ne sen beni unut ne de ben seni ne de ben seni
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
-
Ey şahin bakışlım bülbül avazlım
Bir eli kadehlim bir eli sazlım
Ey şahin bakışlım bülbül avazlım
Bir eli kadehlim bir eli sazlım
İşte ben gidiyorum kal ahu gözlüm kal ahı gözlüm
Ne sen beni unut ne de ben seni
Ne sen beni unut ne de ben seni
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Yolda harami çok engel arada engel arada
Unutma sevdiğim demde sırada
Kalkıp gider amma gönlü burada
Ne sen beni unut ne de ben seni ne de ben seni
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Kul Hüseyinim hey dost gül benzim soluk gül benzim soluk
Alnımıza yazılmıştır ayrılık
Vallahi sevdiğim gönüller birlik
Ne sen beni unut ne de ben seni ne de ben seni
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey
Dem dem demdem
Hudey hudey hudey hudey
Dem dem demdem