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7/24 Dinle Ağlattın Anamı

Ağlattın Anamı Şarkı Sözleri

Bülent Ersoy Ağlattın Anamı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Ağlattın Anamı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ağlattın Anamı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Ağlattın Anamı

  • Potpori 1-Dağlar 2-Yüksek Yüksek Tepeler

  • Ayşem

  • Açma Zülüflerin

  • Ağar Ketye Dilemin

  • Ağlattın Anamı

  • Damımıza Kar Yağdı

  • Dayan Gülüm

  • Dağlar

  • Erbedaş

  • Geri Dön

  • Keje

  • Nem Kaldı

  • Yalancı Yarim

  • Yazıklar Olsun

  • Çaldığım Bağlama

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