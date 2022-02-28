Gel de Uyu Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Gel de Uyu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Gel de Uyu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel de Uyu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (Aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (Gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (Aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (Gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla buluşuruz
***
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla buluşuruz
Bu şarkıyla buluşuruz, of of
***
Hiç kimseye söylenmeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylenmeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (Aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (Gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (Aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (Gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla buluşuruz
***
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz
***
Rüyalarda kavuşuruz
Bu şarkıyla buluşuruz
Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz
-
Kalbim sana kırılmıyor,
Gerek yok almana
Seni de vurur,
Dur de durur yoluna
***
Bana kaç adım uzaktasın yürüsem?
İki dudaktasın bir bilsem
Temelli mi bir süreliğine mi uzaktasın?
***
Seviyor seviyor gidiyor değişmez ki huyu,
Kokusu burada kendisi yok gel de uyu,
Ben ona ulaşamam o bana ulaşabiliyorken,
Buna rağmen bekle dese beklerim,
Bir ömür boyu.