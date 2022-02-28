Bülent Ersoy

Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (Aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (Gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (Aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (Gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla buluşuruz *** Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla buluşuruz Bu şarkıyla buluşuruz, of of *** Hiç kimseye söylenmeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylenmeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (Aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (Gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (Aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (Gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla buluşuruz *** Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz *** Rüyalarda kavuşuruz Bu şarkıyla buluşuruz Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz