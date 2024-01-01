Sabaha Kadar Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Sabaha Kadar
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Bu gece bir başka çöktün içime
Seni andım durdum sabaha kadar
Okudum bendeki tüm mektupları
Okudum, ağladım sabaha kadar
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Bir an kulağımda çınladı sesin
Ruhumu dolaştı ılık nefesin
Uykuyu gözümden sildi hasretin
Gözümü yummadım sabaha kadar
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Anılarla doldu taştı boş odam
Andıkça kanadı içimde yaram
Bir hayalim vardı bir de sigaram
Seni içtim durdum sabaha kadar