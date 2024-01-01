Bülent Ersoy

Saydeyledi Bu Gönlümü Bir Gözleri Ahu Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhu Bend eyledi zincire beni sünbül-i giysu Bilmem ki ne sihreyledi ol gamze-i câdu Saplandı ciğergâhıma dek hançer-i ebru Huri mi acep nur-i mücessem mi nedir bu

Aziz İstanbul Ah ah Ah ah... ** Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer ** Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer Ah nice revnaklı şehirler görünür dünyada Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada ** Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan ** Ah ah Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul Aziz İstanbul...

Gönlüm Yaralı Bilmiyorum Yar Bana Ne Old Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr, yâr bana n'oldu Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr, yâr bana n'oldu Gül renkli yüzüm aşkın için bak, bak yine soldu Gül renkli yüzüm ah, aşkın için bak, bak yine soldu ** Artık yetişir hasretimiz yılları buldu Vallahi inan dertli gönül hep, hep seni sordu Vallahi inan dertli gönül hep, hep seni sordu

Anladım Sevmeyeceksin Beni Sen Nazlı Çiç Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek Hasta gönlüm yine hicrânını yalnız çekecek Bil ki rûhum seni çılgınca severken ölecek Yine sensin beni bir lâhza şifâyâb edecek

Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime Kimseye etmem şikâyet Ağlarım ben hâlime Kimseye etmem şikâyet Ağlarım ben hâlime ** Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime ** Perdeizulmet çekilmiş Korkarım ikbalime Perdeizulmet çekilmiş Korkarım ikbalime Titrerim mücrim gibi ** Baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime

Nerelerde Kaldın Ey Servi Nazım Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım Bana bir haber ver budur niyâzım Bana bir haber ver budur niyâzım ** Hasretinden acep ölmek mi lâzım? Hasretinden acep ölmek mi lâzım? Bana bir haber ver budur niyâzım Bana bir haber ver budur niyâzım

Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryade Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Gelmiyor hançer-i ebrû dâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Gelmiyor hançer-i ebrû dâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde

Dönülmez Akşamın Ufkundayız Ah, dönülmez akşamın ufkundayız Vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm Nasıl geçersen geç Bu son fasıldır ey ömrüm Nasıl geçersen geç ** Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle ** Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan Geçince başlayacak bitmeyen sükün bu gece Burulba karşı bu son bahçelerde keyfince ah Ya aşk içinde harap ol Ya şevk içinde gönül ** Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç

Allı Yemeni Hey hey hey hey Ah yemenimin uçları çıkamam yokuşları A çıkamam yokuşları O yare selam edin yedi dağın kuşları Ah allı yemeni pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni ** Hey hey Ben gülü deste bağladım desteye beste bağladım Desteye beste bağladım Dün gece yar hanesinde o söyledi ben ağladım Ben söyledim o ağladı Ahhh allı yemeni pullu yemeni ** Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni ** Of of . of . of Beş bine altına Ağla bülbül Üç bin altına Ağla bülbül Bahası kaça Ben bilemem Söyle A kuzum Söyleyemem Yalvar A kuzum Yalvaranmam Al da gel saza gel gelmezse yalvar da gel ** Ah allı yemeni pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni

Beklerim Her Gün Bu Sahillerde Mahzun Bö Beklerim her gün bu sâhillerde mahzûn böyle ben Gün batar, kuşlar döner; dönmez bu yoldan beklenen En nihâyet anladım yokmuş gören, hattâ bilen Gün batar, kuşlar döner; dönmez bu yoldan beklenen

Zamanı Varki Her Bezm-im Ararsın Zamanı Var Ki Her Bezmim Anarsın Beni Bir Gün Olur Elbet Arar Sorarsın. Gelince Hatıra Durmaz Yanarsın Beni Bir Gün Olur Elbet Arar Sorarsın.

Alıverin Bağlamamı Çalayım Alıverin bağlamamı Çalayım, aman, aman, aman Çalayım da zârı zârı ağlayım Ah, çalayım da zârı zârı ağlayım ** Bir mendil ver göz yaşımı Sileyim, aman, aman, aman Ağlaya ağlaya, ah yüreğime kan doldu Siyah da zülfün pembe yanak üstüne bend oldu ** Kahve olsam dolaplarda Kavrulsam, aman, aman, aman Toz duman olsam, dağ başında savrulsam Toz duman olsam, dağ başında savrulsam ** Kemer olsam, yâr beline Sarılsam, aman, aman, aman Ağlaya ağlaya ah yüreğime kan doldu Siyah da zülfün pembe yanak üstüne bend oldu