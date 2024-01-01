Semekten Kim Usanır Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Semekten Kim Usanır
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Sevmekten kim usanır,
Tadına doyum olmaz,
Hangi gönül uslanır, ah,
Sevenle oyun olmaz
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Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönüle de girdim,
Sensiz yapamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
**
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönüle de girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
**
İster yüzümü güldür,
İstersen ağlat beni,
Bir gecenin koynundan, ah,
Bin geceye at beni
**
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönüle de girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
**
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönüle de girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim