Bülent Ersoy

Sen Ol Yeter Ah eziyor beni bu hayat Bıktım sahte gülüşlerden Zor geliyor böyle yaşamak Bıktım sahte öpüşlerden ** Dostluklar yalanmış Sevdalar kayb olmuş Vefa unutulmuş Ah böyle bir dünya ** Böyle bir hayatı Böyle bir sevdayı istemiyorum Sen ol yeter Acıların hepsi diner ** Sen ol yeter Dertlerimin hepsi biter Sen ol yeter Kanımda canımda Sen ol yeter ** Ah güzel sözlere inandım Açtım bütün kalbimi ben Arkamdan vurdu tüm dostlarım Yıkıldım her seferinde ** O sözler masalmış O gözler yalanmış Gönlüm hep yanılmış Ah böyle bir dünya ** Böyle bir hayatı Böyle bir sevdayı istemiyorum Sen ol yeter Acıların hepsi diner ** Sen ol yeter Dertlerimin hepsi biter Sen ol yeter Kanımda canımda Sen ol yeter

Yüzünü Göremem Ayrılmak çözümse senin için Bırak git ne olur düşünme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Ayrılmak çözümse senin için Bırak git ne olur düşünme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme

Ya Onu Geri Ver Ya Beni de Al Ayrılık okuyla kanıyor bağrım, Ya onu geri ver, ya beni de al! Acıya yenildim, dinmiyor ağrım, Ya onu geri ver, ya beni de al... Ey, düzen içinde, dünya döndüren, Ey!..gökte güneşi, yakıp söndüren, Ey!..canı yaratıp, tene sindiren... Ya onu geri ver, ya beni de al! Tükenen sabrıma, biraz umut kat, Günahım var ise, cehenneme at!.. Sevdiğim olmadan, çekilmez hayat! Ya onu geri ver, ya beni de al. Bülbülü, gül için, yaratan rabbim, Mecnuna, Leyla’yı aratan rabbim, Aşk ile, gönlümü donatan rabbim, Ya onu geri ver, ya beni de al! Farkım yok, kuruyan ottan, yapraktan Bıkabilir mi hiç, yağmur, topraktan, Eyy! Sevgiyle canı, cana yaratan, Ya onu geri ver, ya beni de al! https://lyricstranslate.com

Benim Dünya Güzellerim alkışlayan elinize bülent diyen dilinize kurban olam hepinize benim dünya güzellerim ** ağladık cefamız oldu oynadık sefamız oldu şarkılar hep şifâmız oldu benim dünya güzellerim ** adım adım izlediniz name name dinlediniz beni sizler yücelttiniz benim dünya güzellerim ** ağladık cefamız oldu oynadık sefamız oldu şarkılar hep şifâmız oldu benim dünya güzellerim

Ağlamasın Çocuklar Sevmek varken birbirini dünyada Öfke niye? Nefret niye? Kin niye? Yaşanacak aşk dururken her yanda Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Yaşanacak aşk dururken her yanda Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Yeter artık ağlamasın çocuklar Kardeş olsun birlik olsun insanlar Barış varken dostluk varken canlar Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Yeter artık ağlamasın çocuklar Kardeş olsun birlik olsun insanlar Barış varken dostluk varken canlar Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Aşkla tutsun birbirini tüm eller Zincir olsun kalpten kalbe sevgiler Mutluluğa susamışken gönüller Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Mutluluğa susamışken gönüller Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Yeter artık ağlamasın çocuklar Kardeş olsun birlik olsun insanlar Barış varken dostluk varken canlar Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? ** Yeter artık ağlamasın çocuklar Kardeş olsun birlik olsun insanlar Barış varken dostluk varken canlar Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Kavga niye? Savaş niye? Kan niye? Kavga niye? Savaş niye? Kan niye?

Cehennem Azabı Gözlerime yağmur bulutu ektin Döktüğüm her damla dert olsun sana Gözlerime yağmur bulutu ektin Döktüğüm her damla dert olsun sana ** Sen ki ben ağlarken gülüp de geçtin Cehennem azabı şart olsun sana Sen ki ben ağlarken gülüp de geçtin Cehennem azabı şart olsun sana ** Hazana döndürüp yazı baharı Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı Hazana döndürüp yazı baharı Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı ** İsterim aşkımın hüsran mezarı Kurulsun önüne taht olsun sana İsterim aşkımın hüsran mezarı Kurulsun önüne taht olsun sana ** Terk etmiş olsan da gönül yolcunu Ayrılık getirmez aşkın sonunu Terk etmiş olsan da gönül yolcunu Ayrılık getirmez aşkın sonunu ** Pişmanlık duyup da kaybet yolunu Dönülmez gurbetler yurt olsun sana Pişmanlık duyup da kaybet yolunu Dönülmez gurbetler yurt olsun sana ** Hazana döndürüp yazı baharı Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı Hazana döndürüp yazı baharı Oldun mu dünyanın tek bahtiyarı ** İsterim aşkımın hüsran mezarı Kurulsun önüne taht olsun sana İsterim aşkımın hüsran mezarı Kurulsun önüne taht olsun sana...