Sen Varsın Diye Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Sen Varsın Diye
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Bu yolun sonunda sen varsın diye
Yürüdüm, yürümez olsaydım
Bu yolun sonunda sen varsın diye
Yürüdüm, yürümez olsaydım
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Yıllarca bekledim dönersin diye
Dönmedin, beklemez olsaydım
Yıllarca bekledim dönersin diye
Dönmedin, beklemez olsaydım
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Her akşam, her sabah adını andım
Sen bilmezsin elbet ben nasıl yandım
Sevmek aldanmakmış çok geç anladım
Bağlandım, bağlanmaz olsaydım
**
Sevmek aldanmakmış çok geç anladım
Bağlandım, bağlanmaz olsaydım
Bir ateş yanıyor sanki bağrımda
Damlalar kurudu göz pınarımda
**
Bir ateş yanıyor sanki bağrımda
Damlalar kurudu göz pınarımda
Bir yanlış yazıdır bu aşk alnımda
Yazmışlar, yazmaz olaydım
**
Bir yanlış yazıdır bu aşk alnımda
Yazmışlar, yazmaz olaydım
Her akşam, her sabah adını andım
Sen bilmezsin elbet ben nasıl yandım
**
Sevmek aldanmakmış çok gеç anladım
Bağlandım, bağlanmaz olsaydım
Sevmek aldanmakmış çok gеç anladım
Bağlandım, bağlanmaz olsaydım
**
Bağlandım, bağlanmaz olsaydım
Bağlandım, bağlanmaz olsaydım, bağlanmaz olsaydım