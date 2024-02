Bülent Ersoy

Bu yolun sonunda sen varsın diye Yürüdüm, yürümez olsaydım Bu yolun sonunda sen varsın diye Yürüdüm, yürümez olsaydım ** Yıllarca bekledim dönersin diye Dönmedin, beklemez olsaydım Yıllarca bekledim dönersin diye Dönmedin, beklemez olsaydım ** Her akşam, her sabah adını andım Sen bilmezsin elbet ben nasıl yandım Sevmek aldanmakmış çok geç anladım Bağlandım, bağlanmaz olsaydım ** Sevmek aldanmakmış çok geç anladım Bağlandım, bağlanmaz olsaydım Bir ateş yanıyor sanki bağrımda Damlalar kurudu göz pınarımda ** Bir ateş yanıyor sanki bağrımda Damlalar kurudu göz pınarımda Bir yanlış yazıdır bu aşk alnımda Yazmışlar, yazmaz olaydım ** Bir yanlış yazıdır bu aşk alnımda Yazmışlar, yazmaz olaydım Her akşam, her sabah adını andım Sen bilmezsin elbet ben nasıl yandım ** Sevmek aldanmakmış çok gеç anladım Bağlandım, bağlanmaz olsaydım Sevmek aldanmakmış çok gеç anladım Bağlandım, bağlanmaz olsaydım ** Bağlandım, bağlanmaz olsaydım Bağlandım, bağlanmaz olsaydım, bağlanmaz olsaydım