Bülent Ersoy

Seni ben, ellerin olsun diye mi sevdim? Aah, ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aaaah, boş yere mi verdim? Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aaaah, boş yere mi verdim? Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aah, boş yere mi verdim?