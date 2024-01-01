Bülent Ersoy

Sesimde Şarkısı Aşkın Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Figân olup gidiyor Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor O bitmeyen geceler, bir ân olup gidiyor O bitmeyen geceler, bir ân olup gidiyor Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor

Fırat Ağıtı Şu Fırat'ın suyu akar serindir oy oy Ölem ölem derdo ölem akar serindir oy oy Yarimi götürdü kanlı zalımdır ölem ölem Kanlı zalımdır nasıl gülem oy oy oy *** Yarimi götürdü anam kanlı zalımdır ölem ölem Kanlı zalımdır nasıl gülem oy oy oy *** Daha gün görmemiş taze gelindir oy oy Ölem ölem derdo ölem taze gelindir oy oy oy Söyletmeyin beni anam yaram derindir ölem ölem Yaram derindir nasıl gülem oy oy oy *** Söyletmeyin beni anam yaram derindir ölem ölem Yaram derindir nasıl gülem oy oy oy *** Kömürhan köprüsü Harput'a bakar oy oy Ölem ölem derdo ölem Harput'a bakar oy oy oy Kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar ölem ölem Ocaklar yıkar nasıl gülem oy oy oy *** Kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar ölem ölem Ocaklar yıkar nasıl gülem oy oy oy *** Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar oy oy Ölem ölem derdo ölem Ağıtlar yakar oy oy oy *** Söyletmeyin beni anam yaram derindir ölem ölem Yaram derindir nasıl gülem oy oy oy *** Söyletmeyin beni anam yaram derindir ölem ölem Yaram derindir nasıl gülem oy oy oy oy

Urfadan Gazel - Urfa Türküsü - İhbarcı Nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım Nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım Yanayım ateş-i aşkın ile büryan olayım Görmedim gül yüzünü ah-u figan etmedeyim Kapladı bu narı firkat hüsnü gam alu demi Korkarım hacre kadar böyle suzan olayım Sevdiğim rahmet yeter incitme artık kalbimi Gör dilersin Yusuf-u asa bend-i zindan olayım Dertliyim bülbül gibi gülşende feryat eylerim Vuslatı yar ile ancak sadık handan olayım, ah aman aman *** Urfanın etrafı dumanlı dağlar aman aman Urfanın etrafı dumanlı dağlar aman aman İçerim yanıyor aney, gözlerim ağlar İçerim yanıyor aney, gözlerim ağlar Benim zalim derdim cihanı yakar aman aman Benim zalim derdim cihanı yakar aman aman *** Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar *** Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman Yavrusunu kayıp etmiş, ağlıyor yaman Yavrusunu kayıp etmiş, ağlıyor yaman Yavrumun derdine bulmadım derman aman aman Yavrumun derdine bulmadım derman aman aman *** Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar

Baran Yıldızı Burası neresi ya? İstanbul İstanbul, ha? Neresi olacak ki? İstanbul, ha Buradan görünüşü bizim oralara benziyor Cudi'nin tepesindeyim sanki *** Baran'ın evi dağın başında Yıldız olur, akar göğün yüzünde

Karanlığın İçinden Burada karanlığın ortasında Gölgelerin arasında Kör gecenin sabahında Sabahın kör karanlığında Beklerken Gelirken, giderken Susarken söylerken Ararken, bulamazken Kolay mı yaşamak? Kolay mı savaşmak? Kolay mı ağlamak? Üstüme üstüme Koşa koşa, döke saça Basa basa, tıka basa Gözlerini aça aça Bana yavaş yavaş gelirken *** Yağmurun altında Bir çıkmaz sokakta Bir ölü yatıyor, duvarın arkasında Hayat fani Ölüm ani Sokaklar dar, her zamanki gibi Kim korkutuyor beni şehir mi? Niye korkutuyor şehir deli mi? Kim bulamış onu pisliğe biri mi? Nereden çıkıyor çamurlu sular benden mi? Bu karanlık suratlar sizin mi?

Seyreyle Güzel Seyreyle güzel Kudret-i Mevla neler eyler, canan canan Seyreyle güzel Kudret-i Mevla neler eyler, canan canan Allah'a sığın Adl-i Teâlâ neler eyler Allah'a sığın Adl-i Teala neler eyler *** Meyl eylemesem gayrisine tövbeler olsun, canan canan Meyl eylemesem gayrisine tövbeler olsun, canan canan Hem yüzleri dost, sözleri düşmandan usandım Hem yüzleri dost, sözleri düşmandan usandım *** Suları şikest, meyleri kalp Hazret-i Hak'tan, canan canan Suları şikest, meyleri kalp Hazret-i Hak'tan, canan canan Bir âne değin ettiğim isyandan utandım Bir âne değin ettiğim isyandan utandım

Cumali'nin Ölümü Çok korkuyorum Eşkıya Beni bırakma... Çok korkuyorum Çok... *** Korkma! Sadece toprağa gideceksin Sonra toprak olacaksın Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin Oradan özüne ulaşacaksın Çiçeğin özüne bir arı konacak Belki Belki o arı ben olacam