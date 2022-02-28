Bülent Ersoy

Saçların alev gibi, gözlerin rüya gibi Güzelsin hayallerde özlenen cennet gibi Ne kadar gizlesem de ne kadar yok desem de Hayalin dünkü gibi yaşıyor gözlerimde *** Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda sevda değmez ona ağlamaya Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda sevda değmez ona ağlamaya *** Gözlerin nemli nemli, yaralı ceylan gibi Ağlayıp inliyorsun, içli bir keman gibi Ne kadar özlesem de ne kadar beklesem de Yıllarca aldatıldım, bekledim kadar gibi *** Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda sevda değmez ona ağlamaya Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda sevda değmez ona ağlamaya *** Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda sevda değmez ona ağlamaya