Bülent Ersoy

Sevda Şarkı Sözleri
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Saçların alev gibi, gözlerin rüya gibi
Güzelsin hayallerde özlenen cennet gibi
Ne kadar gizlesem de ne kadar yok desem de
Hayalin dünkü gibi yaşıyor gözlerimde
***
Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda sevda değmez ona ağlamaya
Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda sevda değmez ona ağlamaya
***
Gözlerin nemli nemli, yaralı ceylan gibi
Ağlayıp inliyorsun, içli bir keman gibi
Ne kadar özlesem de ne kadar beklesem de
Yıllarca aldatıldım, bekledim kadar gibi
***
Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda sevda değmez ona ağlamaya
Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda sevda değmez ona ağlamaya
***
Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda sevda değmez ona ağlamaya