Bülent Ersoy

Bu aşka hiç kimse engel olamaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Bu aşka hiç kimse engel olamaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Ölüm bile bizi bil ayıramaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Aşılmaz dağları yol yaparız biz Hasret ateşini kül yaparız biz Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni ben seni sevdikten sonra *** Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni ben seni sevdikten sonra Sen beni ben seni sevdikten sonra *** Seninle sevdikçe birbirimizi Mutluluk kucaklar her ikimizi Seninle sevdikçe birbirimizi Mutluluk kucaklar her ikimizi *** Ne yıllar ne yollar ayırır bizi Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Aşılmaz dağları yol yaparız biz Hasret ateşini kül yaparız biz Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Sen beni, ben seni sevdikten sonra Sen beni, ben seni sevdikten sonra