Sevdikten Sonra Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Sevdikten Sonra
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Bu aşka hiç kimse engel olamaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Bu aşka hiç kimse engel olamaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Ölüm bile bizi bil ayıramaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Aşılmaz dağları yol yaparız biz
Hasret ateşini kül yaparız biz
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni ben seni sevdikten sonra
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni ben seni sevdikten sonra
Sen beni ben seni sevdikten sonra
Seninle sevdikçe birbirimizi
Mutluluk kucaklar her ikimizi
Seninle sevdikçe birbirimizi
Mutluluk kucaklar her ikimizi
Ne yıllar ne yollar ayırır bizi
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Aşılmaz dağları yol yaparız biz
Hasret ateşini kül yaparız biz
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Sen beni, ben seni sevdikten sonra