Bülent Ersoy

Bu aşka hiç kimse engel olamaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Bu aşka hiç kimse engel olamaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Ölüm bile bizi bil ayıramaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Aşılmaz dağları yol yaparız biz Hasret ateşini kül yaparız biz Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni ben seni sevdikten sonra Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni ben seni sevdikten sonra Sen beni ben seni sevdikten sonra Seninle sevdikçe birbirimizi Mutluluk kucaklar her ikimizi Seninle sevdikçe birbirimizi Mutluluk kucaklar her ikimizi Ne yıllar ne yollar ayırır bizi Sen beni, ben seni sevdikten sonra Aşılmaz dağları yol yaparız biz Hasret ateşini kül yaparız biz Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Sen beni, ben seni sevdikten sonra Sen beni, ben seni sevdikten sonra