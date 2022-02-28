Bülent Ersoy

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır, Tadına doyum olmaz, Hangi gönül uslanır, ah, Sevenle oyun olmaz *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz yapamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** İster yüzümü güldür, İstersen ağlat beni, Bir gecenin koynundan, ah, Bin geceye at beni *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim, Kaç gönülede girdim, Sensiz olamıyorum, ah, Bak yine geri geldim

Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde

Çile Bülbülüm Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur ele Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile *** Issız yuvanda tektin Çekilmez çile çektin Kim derdi gülecektin Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm *** Çile-e, a-h çile bülbülüm Çi-l-e Allah