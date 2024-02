Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden neden neden bilmem Hayallerimi çalmışlar Almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım Karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana of Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden neden neden bilmem Misketlerimi çalmışlar Almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım Karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter reva mı bana Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma of