Bülent Ersoy

Sitemler Yetmiyor Geçmeden ömrümün en güzel çağı Seninle beraber olmak isterim Geçmeden ömrümün en güzel çağı Seninle beraber olmak isterim Sensizlik gönlümün en zalim anı Sensizlik gönlümün en zalim anı Ben seni yanımda bulmak isterim *** Yıllar var düşmüşüm ben bu yollara Hayatım benziyor kırık dallara Yıllar var düşmüşüm ben bu yollara Hayatım benziyor kırık dallara Sitemler yetmiyor geçen yıllara Ben seni yanımda bulmak isterim *** Yeter artık bitsin gururlar, nazlar Yeşertsin bu aşkı baharlar, yazlar Yeter artık bitsin gururlar, nazlar Yeşertsin bu aşkı baharlar, yazlar Bir yemin oldu bak bende arzular Bir yemin oldu bak bende arzular Seninle beraber ölmek isterim *** Yıllar var düşmüşüm ben bu yollara Hayatım benziyor kırık dallara Yıllar var düşmüşüm ben bu yollara Hayatım benziyor kırık dallara Sitemler yetmiyor geçen yıllara Seni kollarıma almak isterim *** Seni kollarımda öpmek isterim

Bana Bir Masal Anlat Baba Bana bir masal anlat baba Içinde bütün oyunlarim Kurtla kuzu olsun sekerle bal *** Baba bir masal anlat bana İçinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun günesle ay *** Anlatirken tut elimi Uykuya dalip gitsem bile Birakip gitme sakin beni *** Bana bir masal anlat baba Içinde tüm sevdiklerim Içinde Istanbul olsun

Çember Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın Kendin içindeyken Kafan dışındaysa *** Çaresi yok kardeşim Her akşam böyle içip kederlenip Mutsuz olacaksın Meyhane masalarında kahrolacaksın *** Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın Kendin içindeyken Kafan dışındaysa *** Çaresi yok kardeşim Her akşam böyle içip kederlenip Mutsuz olacaksın Meyhane masalarında kahrolacaksın *** Şiirlerle şarkılarla Kendini avutacaksın Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın *** Şiirlerle şarkılarla Kendini avutacaksın Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın *** Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın Kendin içindeyken Kafan dışındaysa

Maskeli Balo Yaredir sinede eski sevgili Eski sevgili eski günler Hayata baksana takmıyor kimseyi Hiçbir şey diriltmez artık geçmişi Yaredir yine de *** Yaktım gemilerimi Dönüş yok artık geri Tak etti canıma bu maskeli balo Bu maskeli balo Ve onun sahte yüzleri *** Yaredir sinede eski sevgili Ne yapsan kolay unutulmaz Ağlama geçmişe yaşadık bitti Anılar bizi yalnız bırakmaz Yalnızız yine de

Olmasa Mektubun Olmasa mektubun yazdıkların olmasa Kim inanır senle ayrıldığımıza Sanma unutulur kalp ağrısı zamanla Herşeyi unutarak yaşanır sanma *** Neydi bir arada tutan şey ikimizi Birleştiren neydi ellerimizi Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi Sevmek birçok şeyi göze almaktır *** Olmasa mektubun yazdıkların olmasa Kim inanır senle ayrıldığımıza *** Baksana geçmişe ne çok anıyla yüklü Nerde o taverna nerde sinema Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki Geç kaldıktan sonra arama boşa *** Neydi bir arada tutan şey ikimizi Birleştiren neydi ellerimizi Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi Sevmek birçok şeyi göze almaktır *** Olmasa mektubun yazdıkların olmasa Kim inanır senle ayrıldığımıza