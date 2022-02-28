Bülent Ersoy

veda edip gideli sensiz nasıl yaşadım yılların acısını gelip bana sordun mu? aradığım mutluluğu senle birlikte gitti yalnızlığın tadını birde bana sordun mu? sordun mu sordun mu sordun mu birde bana sordun mu? *** yolun hasret yoluydu çaresizlik doluydu, aşk dediğin bu muydu sevenlere sordun mu? sordun mu sordun mu sordun mu sevenlere sordun mu? *** hayalin gözlerimde gerçek gibi görünür, anılar parça parça hasret olur bölünür.. *** bu sevdayla birlikte yaşanmazda ölünür, nasıl yaşadığımı görenlere sordun mu? sordun mu sordun mu sordun mu görenlere sordun mu? *** yolun hasret yoluydu çaresizlik doluydu, aşk dediğin bu muydu sevenlere sordun mu? sordun mu sordun mu sordun mu sevenlere sordun mu?