Bülent Ersoy

veda edip gideli sensiz nasıl yaşadım yılların acısını gelip bana sordun mu? aradığım mutluluğu senle birlikte gitti yalnızlığın tadını birde bana sordun mu? sordun mu sordun mu sordun mu birde bana sordun mu? *** yolun hasret yoluydu çaresizlik doluydu, aşk dediğin bu muydu sevenlere sordun mu? sordun mu sordun mu sordun mu sevenlere sordun mu? *** hayalin gözlerimde gerçek gibi görünür, anılar parça parça hasret olur bölünür.. *** bu sevdayla birlikte yaşanmazda ölünür, nasıl yaşadığımı görenlere sordun mu? sordun mu sordun mu sordun mu görenlere sordun mu? *** yolun hasret yoluydu çaresizlik doluydu, aşk dediğin bu muydu sevenlere sordun mu? sordun mu sordun mu sordun mu sevenlere sordun mu?

Kalbim söyle ne oldu bize Nasıl ihanet etti sözümüze Ah kalbim sevme iyi gelmez bize Biraz çeksek bile çıkarız biz düze *** Onu bir daha görmeyi inan istemezsin Sana da acı verir bu son halleri Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri *** Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla İçinden ağla *** Kalbim söyle ne oldu bize Nasıl ihanet etti sözümüze Ah kalbim sevmek iyi gelmez bize Biraz çeksek bile çıkarız biz düze *** Onu bir daha görmeyi inan istemezsin Sana da acı verir bu son halleri Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri *** Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla İçinden ağla