Kalbim (Akustik) Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Kalbim (Akustik)
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veda edip gideli sensiz nasıl yaşadım
yılların acısını gelip bana sordun mu?
aradığım mutluluğu senle birlikte gitti
yalnızlığın tadını birde bana sordun mu?
sordun mu sordun mu sordun mu birde bana sordun mu?
***
yolun hasret yoluydu çaresizlik doluydu,
aşk dediğin bu muydu sevenlere sordun mu?
sordun mu sordun mu sordun mu sevenlere sordun mu?
***
hayalin gözlerimde gerçek gibi görünür,
anılar parça parça hasret olur bölünür..
***
bu sevdayla birlikte yaşanmazda ölünür,
nasıl yaşadığımı görenlere sordun mu?
sordun mu sordun mu sordun mu görenlere sordun mu?
***
yolun hasret yoluydu çaresizlik doluydu,
aşk dediğin bu muydu sevenlere sordun mu?
sordun mu sordun mu sordun mu sevenlere sordun mu?
-
Kalbim söyle ne oldu bize
Nasıl ihanet etti sözümüze
Ah kalbim sevme iyi gelmez bize
Biraz çeksek bile çıkarız biz düze
***
Onu bir daha görmeyi inan istemezsin
Sana da acı verir bu son halleri
Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin
Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri
***
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
İçinden ağla
***
Kalbim söyle ne oldu bize
Nasıl ihanet etti sözümüze
Ah kalbim sevmek iyi gelmez bize
Biraz çeksek bile çıkarız biz düze
***
Onu bir daha görmeyi inan istemezsin
Sana da acı verir bu son halleri
Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin
Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri
***
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
İçinden ağla