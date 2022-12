Bülent Ersoy

Unutamazsın Karanlık çökünce sokağınıza, Köşede ben varım, unutmazsın. Karanlık çökünce sokağınıza, Köşede ben varım, unutmazsın. *** O mutlu günler hep gelir aklına, Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Mektupları yırtıp attın diyelim, Resimleri yırtıp yaktın diyelim, Bir mazi var onu nasıl silelim, Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Mektupları yırtıp attın diyelim, Resimleri yırtıp yaktın diyelim, Bir mazi var onu nasıl silelim, Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Ah edip adını her anışımda, Bir aşık misali her yanışımda, Ah edip adını her anışımda, Bir aşık misali her yanışımda, *** Bir hayal olurum yanıbaşında, Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Mektupları yırtıp attın diyelim, Resimleri yırtıp yaktın diyelim, Bir mazi var onu nasıl silelim, Sen beni ömrünce unutamazsın. *** Mektupları yırtıp attın diyelim, Resimleri yırtıp yaktın diyelim, Bir mazi var onu nasıl silelim, Sen beni ömrünce unutamazsın.

Ah Le Yar Sana olan duyguları bir bilebilsen, anlayabilsen, belki severdin İçimdeki hasretini bir duyabilsen, anlatabilsem, belki benimdin Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan vallahi yalan, inan ki yalan Sen kara sevdamsın benim duman duman duman duman hasretin tüter içimde yanan *** Ah le yar yar, yine başımda sevdana le yar yar Geceler kara zindan ah le yar yar Bir parçacık canım kaldı onu da sen al (Ah le yar yar) *** Yine başımda sevdan (Ah le yar yar) Geceler kara zindan (Ah le yar yar) Bir parçacık canım kaldı onu da sen al (Ooof ooof ooof be kara gözlüm, off off) *** Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi Bir silah gibi Cehennem gibi Söylenmemiş türkümdün sen unutmam seni Unutmam seni, unutamam ki *** Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan yalan vallahi yalan, inan ki yalan Sen kara sevdamsın benim duman duman duman duman hasretin tüter içimde yanan *** Ah le yar yar, yine başımda sevdana le yar yar Geceler kara zindan ah le yar yar Bir parçacık canım kaldı onu da sen al (Ah le yar yar) *** Yine başımda sevdan (Ah le yar yar) Geceler kara zindan (Ah le yar yar) Bir parçacık canım kaldı onu da sen al

Ellerimde Çiçekler Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Seni sevmiyorum dedim, yalandı İstemiyorum artık palavra *** Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma *** Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma *** Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Seni sevmiyorum dedim, yalandı İstemiyorum artık palavra *** Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma *** Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma *** Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma