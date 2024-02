Bülent Ersoy

Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay Bilmiyorum ne haldayim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay Of, of, of, of Of ki of, of Dünyaya geldiğim anda Yürüdüğüm aynı zamanda İki kapılı bir handa Yürüyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vay Report a problem