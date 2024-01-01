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7/24 Dinle Bizim Hikayemiz

Bizim Hikayemiz Şarkı Sözleri

Bülent Ersoy Bizim Hikayemiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Bizim Hikayemiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bizim Hikayemiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Bizim Hikayemiz

  • Vurun Beni Öldürün

  • Beddua

  • Ben Küskünüm Feleğe

  • Geceler

  • İşte Bizim Hikayemiz

  • Mahşeri Yaşıyorum

  • Bu Akşam Gün Batarken Gel

  • Onun Nikahı Bende

  • Kimler Unutmadı ki

  • Dönülmez Akşamın

  • Kırdın Ümidimi

  • Bin Hüzün Çöktü Yine

  • Olanlar Oldu Geçti

  • Sesimde Şarkısı Aşkın

  • Güzel Gün Görmedi

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