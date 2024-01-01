Bülent Ersoy

Ayrılık okuyla kanıyor bağrım,
Ya onu geri ver, ya beni de al!
Acıya yenildim, dinmiyor ağrım,
Ya onu geri ver, ya beni de al...
Ey, düzen içinde, dünya döndüren,
Ey!..gökte güneşi, yakıp söndüren,
Ey!..canı yaratıp, tene sindiren...
Ya onu geri ver, ya beni de al!
Tükenen sabrıma, biraz umut kat,
Günahım var ise, cehenneme at!..
Sevdiğim olmadan, çekilmez hayat!
Ya onu geri ver, ya beni de al.
Bülbülü, gül için, yaratan rabbim,
Mecnuna, Leyla’yı aratan rabbim,
Aşk ile, gönlümü donatan rabbim,
Ya onu geri ver, ya beni de al!
Farkım yok, kuruyan ottan, yapraktan
Bıkabilir mi hiç, yağmur, topraktan,
Eyy! Sevgiyle canı, cana yaratan,
Ya onu geri ver, ya beni de al!
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