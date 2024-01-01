Bülent Ersoy

Yaktı Beni Şarkı Sözleri
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Yaktı beni, yaktı beni
Yaktı beni, yaktı beni
Gözlerinin karası oldu yürek yarası
Bu gönül macerası yaktı beni
N'oldu, Allah'ım, n'oldu? Arayıp beni buldu
O da senin kulundu, yaktı beni
N'oldu, Allah'ım, n'oldu? Arayıp beni buldu
O da senin kulundu, yaktı beni
Yaktı beni, yaktı beni
Yaktı beni, yaktı beni
Yaktı beni, yaktı beni
Yaktı beni, yaktı beni
Yaktı, yaktı, yıktı, öldürdü, mahvetti
Beni perişan etti, yaktı beni
Yaktı beni, yaktı beni
Yaktı beni, yaktı beni