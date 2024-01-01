Bülent Ersoy

Yaktı beni, yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni Gözlerinin karası oldu yürek yarası Bu gönül macerası yaktı beni N'oldu, Allah'ım, n'oldu? Arayıp beni buldu O da senin kulundu, yaktı beni N'oldu, Allah'ım, n'oldu? Arayıp beni buldu O da senin kulundu, yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni Yaktı, yaktı, yıktı, öldürdü, mahvetti Beni perişan etti, yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni