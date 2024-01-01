Bülent Ersoy

Dilersen, giderim geldiğim gibi Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var? Dilersen, giderim geldiğim gibi Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var? *** Ümitsiz yarınla avutma beni Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma *** Ne sen, ne seneler acıdı bana Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Daralır üstümde, ben ne giyersem Kıskanır kaderim, biraz gülersem Daralır üstümde, ben ne giyersem Kıskanır kaderim, biraz gülersem *** Gidip de ecele randevu versem Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma *** Ne sen, ne seneler acıdı bana Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Yarına çıkmaya senedim mi var?