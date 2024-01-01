Yarına Cıkmaya Senedımmı Var Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Yarına Cıkmaya Senedımmı Var
Tüm Şarkıları
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Dilersen, giderim geldiğim gibi
Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var?
Dilersen, giderim geldiğim gibi
Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var?
***
Ümitsiz yarınla avutma beni
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
***
Ne bir kapı açtın yalnızlığıma
Ne ümit taşıdın ayrılığıma
Ne bir kapı açtın yalnızlığıma
Ne ümit taşıdın ayrılığıma
***
Ne sen, ne seneler acıdı bana
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
***
Daralır üstümde, ben ne giyersem
Kıskanır kaderim, biraz gülersem
Daralır üstümde, ben ne giyersem
Kıskanır kaderim, biraz gülersem
***
Gidip de ecele randevu versem
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
***
Ne bir kapı açtın yalnızlığıma
Ne ümit taşıdın ayrılığıma
Ne bir kapı açtın yalnızlığıma
Ne ümit taşıdın ayrılığıma
***
Ne sen, ne seneler acıdı bana
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
***
Yarına çıkmaya senedim mi var?