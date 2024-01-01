Yaşamak İstiyorum Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Yaşamak İstiyorum
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Yaşamak sanki bir yük
Gel bu şansa boyun bük
Bükemiyorum, bükemiyorum
Dertlerim benden büyük
Tanrı'm çekemiyorum
Çekemiyorum, çekemiyorum
***
Ne aradım ne buldum
Dert selinde boğuldum
Hatıralarla kahroldum
Tanrı'm çekemiyorum
Çekemiyorum, göremiyorum, bilemiyorum of of göremiyorum
***
Yeter bitsin dertlerim, huzur rahat isteğim
Çürümeden hislerim yaşamak istiyorum
***
Yeter bitsin dertlerim, huzur rahat isteğim
Çürümeden hislerim yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum
***
Ne huzur var ne rahat
Mutluluk benden uzak
Gülemiyorum, gülemiyorum
Kader yakamı bırak artık çekemiyorum
Çekemiyorum, çekemiyorum
***
Hep gözyaşı hep feryat yaşanmıyor bu hayat
Yarınım ne olacak tanrım bilemiyorum
Bilemiyorum, göremiyorum, bilemiyorum, göremiyorum
Of of çekemiyorum
***
Yeter bitsin dertlerim, huzur rahat isteğim
Çürümeden hislerim yaşamak istiyorum
***
Yeter bitsin dertlerim, huzur rahat isteğim
Çürümeden hislerim yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum