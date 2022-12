Bülent Ersoy

Yaşamak sanki bir yük Gel bu şansa boyun bük Bükemiyorum, bükemiyorum Dertlerim benden büyük Tanrı'm çekemiyorum Çekemiyorum, çekemiyorum *** Ne aradım ne buldum Dert selinde boğuldum Hatıralarla kahroldum Tanrı'm çekemiyorum Çekemiyorum, göremiyorum, bilemiyorum of of göremiyorum *** Yeter bitsin dertlerim, huzur rahat isteğim Çürümeden hislerim yaşamak istiyorum *** Yeter bitsin dertlerim, huzur rahat isteğim Çürümeden hislerim yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum *** Ne huzur var ne rahat Mutluluk benden uzak Gülemiyorum, gülemiyorum Kader yakamı bırak artık çekemiyorum Çekemiyorum, çekemiyorum *** Hep gözyaşı hep feryat yaşanmıyor bu hayat Yarınım ne olacak tanrım bilemiyorum Bilemiyorum, göremiyorum, bilemiyorum, göremiyorum Of of çekemiyorum *** Yeter bitsin dertlerim, huzur rahat isteğim Çürümeden hislerim yaşamak istiyorum *** Yeter bitsin dertlerim, huzur rahat isteğim Çürümeden hislerim yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum