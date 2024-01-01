Bülent Ersoy

Yıkılmam Şarkı Sözleri
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Yokluğunda sevdim seni, bu benim aşkımdı
Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı
Ne sevgiymiş, bu sevgi yüreğime sığmadı
Durma hadi durma, beni bırak aşkımla
Yokluğunda sevdim seni, bu benim aşkımdı
Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı
Ne sevgiymiş, bu sevgi yüreğime sığmadı
Durma hadi durma, beni bırak aşkımla
Yıkılmam, yıkılmam
Gücün yetmez, yıkamazsın
Vurulmam, vurulmam
Elin gitmez, vuramazsın
Yıkılmam, yıkılmam
Gücün yetmez, yıkamazsın
Vurulmam, vurulmam
Elin gitmez, vuramazsın
Yokluğunda sevdim seni, bu benim aşkımdı
Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı
Ne sevgiymiş, bu sevgi yüreğime sığmadı
Durma hadi durma, beni bırak aşkımla
Yokluğunda sevdim seni, bu benim aşkımdı
Anılarla sardım sеni, bu benim şansımdı
Ne sevgiymiş, bu sеvgi yüreğime sığmadı
Durma hadi durma, beni bırak aşkımla
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Yıkılmam, yıkılmam
Gücün yetmez, yıkamazsın
Vurulmam, vurulmam
Elin gitmez, vuramazsın
Yıkılmam, yıkılmam
Gücün yetmez, yıkamazsın
Vurulmam, vurulmam
Elin gitmez, vuramazsın