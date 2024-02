Yokluğunda sevdim seni, bu benim aşkımdı Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı Ne sevgiymiş, bu sevgi yüreğime sığmadı Durma hadi durma, beni bırak aşkımla Yokluğunda sevdim seni, bu benim aşkımdı Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı Ne sevgiymiş, bu sevgi yüreğime sığmadı Durma hadi durma, beni bırak aşkımla Yıkılmam, yıkılmam Gücün yetmez, yıkamazsın Vurulmam, vurulmam Elin gitmez, vuramazsın Yıkılmam, yıkılmam Gücün yetmez, yıkamazsın Vurulmam, vurulmam Elin gitmez, vuramazsın Yokluğunda sevdim seni, bu benim aşkımdı Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı Ne sevgiymiş, bu sevgi yüreğime sığmadı Durma hadi durma, beni bırak aşkımla Yokluğunda sevdim seni, bu benim aşkımdı Anılarla sardım sеni, bu benim şansımdı Ne sevgiymiş, bu sеvgi yüreğime sığmadı Durma hadi durma, beni bırak aşkımla You might also like Al Gönlümü Bülent Ersoy Götür Bülent Ersoy Bir Ben Bir Allah Biliyor Bülent Ersoy Yıkılmam, yıkılmam Gücün yetmez, yıkamazsın Vurulmam, vurulmam Elin gitmez, vuramazsın Yıkılmam, yıkılmam Gücün yetmez, yıkamazsın Vurulmam, vurulmam Elin gitmez, vuramazsın