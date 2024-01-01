Biz Ayrıldık Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Biz Ayrıldık
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Ayrılmak çözümse senin için
Bırak git ne olur düşünme
Sileceksen mazimizi bir çırpıda
Bir daha bana dönme
Sileceksen mazimizi bir çırpıda
Bir daha bana dönme
***
Yüzünü göremem sesini duyamam
Bu ayrılığa boş yere ağlayamam
Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme
Sakın bir daha bana geri dönme
***
Yüzünü göremem sesini duyamam
Bu ayrılığa boş yere ağlayamam
Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme
Sakın bir daha bana geri dönme
***
Ayrılmak çözümse senin için
Bırak git ne olur düşünme
Sileceksen mazimizi bir çırpıda
Bir daha bana dönme
Sileceksen mazimizi bir çırpıda
Bir daha bana dönme
***
Yüzünü göremem sesini duyamam
Bu ayrılığa boş yere ağlayamam
Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme
Sakın bir daha bana geri dönme
***
Yüzünü göremem sesini duyamam
Bu ayrılığa boş yere ağlayamam
Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme
Sakın bir daha bana geri dönme
-
Bakınca her fotoğrafına
Dudaklarım mühürleniyor
Düşünmeden yazar şu hayat acı sonları
***
Duvarları yosunla dolu
Gönül yine derin yaralı
Kader değil insan acıtır canı
***
Ne yıldızlar yanar
Yokluğun kör karanlık
Ne de gün doğar
Sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım
İnan değişmez yerin bende aynı
***
Ne yağmurlar diner
Gönlümden her bir hücre bana seni diler
Sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım
İnan değişmez yerin bende aynı
***
Bana en güzel anları yaşatan
Kalbime değil ömrüme yazılan
Aşkım
İnan değişmez yerin bende aynı
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