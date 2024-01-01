Bülent Ersoy

Ayrılmak çözümse senin için Bırak git ne olur düşünme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Ayrılmak çözümse senin için Bırak git ne olur düşünme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme Sileceksen mazimizi bir çırpıda Bir daha bana dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme *** Yüzünü göremem sesini duyamam Bu ayrılığa boş yere ağlayamam Tekrar hayatıma girme sana yandığımı bilme Sakın bir daha bana geri dönme