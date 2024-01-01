Bülent Ersoy

Zalimin Zulmü Bu sevgiye düştüm nerden Kendimi unuttum ben Bu sevgiye düştüm nerden Kendimi unuttum ben Hayatımı sana verdim Gençliğim gitti elden Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Daha benden ayrılmadan Başka sevgili buldun Daha benden ayrılmadan Başka sevgili buldun Saadet hiç belli olmaz Sevgilim mesut musun Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var

Söyle Geldiği gibi gidiyor, biri gaflete düşüyor Yine kapımda hasreti, bu mu adaleti Bu beni kahrediyor *** Böyle bitmeyi hak etmedik, sorun neydi ki çözemedik Yine çoğaldı sancılar, sevinir yancılar Bu beni kahrediyor *** Of çok mu zor iki kelime? *** Sen mi yaralısın, ben mi karalıyım? Derdin ne söyle Aşk mı bu adı yok, suyun bile tadı yok Kalmasın böyle Geceyi görüp şerrine kanan var mıdır böyle, var mıdır söyle? *** Biri dengini arıyor, kendini rezil ediyor Aradığı ne bilmeden, hiç sevilmeden, o bunu hep yapıyor *** Böyle bitmeyi hak etmedik, sorun neydi ki çözemedik Yine çoğaldı sancılar, sevinin yancılar, o bunu hep yapıyor

Kara Duvak Gelin olacak yaşa mı geldin ? Ağaların kimle everdi ? Sana bunu yapabilenler, Bana ne yapmaz, ele ne yapmaz Aman efendim vay *** Ne gün düğün dernek olsa, Ağıtların yele serilir Köyden sesin duyan varsa Sana ne yapmaz, bana ne yapmaz Aman efendim vay Yolunu mu kesmez, sesini mi duymaz, öcünü mü almaz, vay *** Gülüşlerin yasa mı döndü? Duvak sana kara göründü Sesin duyar, elin vermez Sana ne yapmaz, bana ne yapmaz Aman efendim vay Yolunu mu kesmez, sesini mi duymaz, öcünü mü almaz, vay

Pert Oldu “Otur” dedi “Bilmediğin çok şey var, Dostum dediğin o adam başka birisi.” “Ne istedi, sevgim yetmedi mi?” “Bir adam çok kadın sonu gelmedi” “Korkumun ecelime faydası yok” dedi “Sustum, bekledim, kar etmedi” “Karşılıksız esaretin ihanetmiş bedeli” dedi “Bu çizgiler, bu yorgun yüz ben miyim?” *** Bir adam dert oldu Bir kadın pert oldu Adını koymadan Bir roman son buldu. *** “Dur” dedim “Hemen suçlu arama, sen de herkes kadar masum değilsin” “Yutkunursan ihaneti, ihanet boğar seni” “Sustun, bekledin, kar etmedi” “Karşılıksız esaretin ihanettir bedeli” dedim Bu çizgiler, bu yorgun yüz sen misin?

Gözün Doysun Son kez söylüyorum bu bir ihtar Beni kaybedersen kaç kendini kurtar Bu kadar zorlamaya can dayanır mı? Su bendine, yar aşkına, sana kim tapar? *** Sabaha karşı saat dört evimdesin. Yapacaklarımı bilirsin, deli misin ? Gidecek misin ? Toplayıp gitmeden bütün eşyalarını Son bir kez daha düşün, emin misin ? *** Yanına aldıkların çocuk huyu Suratıma kapama konuyu, biraz büyü Aşk bulaşmış ellerini temizlemek için Eller mi yardım edecek, emin misin ? *** Bugünler gelir geçer Herkes bir yol seçer Olan olsun, gözün doysun, artık yeter *** Yetmedi mi verdiklerim? Günüm, gecem, gençliğim Hepsini al da, al da götür gözün doysun *** Çok mu acıdı, kalmak çok mu kolay? Duymak istemezsen kaç ölene kadar

Bin Kere Ne de çabuk geçti zaman Hatırlarım her şeyi dün gibi Ellerimden kayıp giden Tutamadığım hayırsız gençliğimi *** Ne de çabuk bitmiş aşkın Teninin kokusuna doyamadan Baktığım her yer, her yer hatıra Senin kadar eskisini bulamadım *** Sen giderken durdu dünya, dönmüyor hala *** Görmedin mi, hissedemedin mi Sen yokken yanımda bin kere öldüm de Bir kere dirilmedim ki *** Unuttum çoktan beri unutmayı Her nefes, her soluk hatırlatır Yazmak istesem de elim varmaz Sensizliği ezberledim satır satır *** Bomboş odam, kalabalık yalnızlığım Yabancı değil, içimden her biri Dert yanarken çatlamış duvarlara Kendim kadar derinini bulamadım

Elbise Sus dedim; içine pus dedim hiddet-i harap hallerini. Bu ne ilk defa ne de son dedim; görmesin zayıf hallerini. *** Dayan dedim buna, alış hemen yokluğuna Bir tek iz bile kalmasın acıtsa da *** Bu elbise bana dar gelir dedim, Kumaşı uymaz, dikişi az gelir dedim *** Ama o duymadı, konuşmadı Sırra kadem bastı, uyuşmadı Sevmeyi öğretemedim ben ona… *** Sus dedim dilime, pus dedim, Kilit vur aşk-ı sözlerine. Bu ne ilkbahar ne de yaz dedim, Alış artık kışın hallerine.

Akıyor Zaman Sordum, yarına dünümü "Bu kadar mı şart beklemek ölümü?" "Pişman değilsen" dedi, "yatacak yerin çok, yaşa bugünü" Göremem diye, göremem diye Günü dar ettim kendime, soramam "niye?" *** Al bu canımı, vur dile gelsin, gel desen, gelemem Al bu canımı, vur dile gelsin, öl desen, ölemem Akıyor zaman acele et *** Yormadan hiç kendini, dilediğin şey ele geldi mi? Bitmek bilmez gönül arzusu, sona gelmeden acın dindi mi? Bilemem diye, bilemem diye Günü dar ettim kendime, soramam "niye?"

Hayır Olamaz Dün akşam ölemedim. Yine körkütük sarhoş oldum. Rezalet çıkarmadım. Bir sana bir de kendime sövdüm. Ne içsem olmadı. Kafada başka dert tasa kalmadı. Bir seni atamadım. Sek içtim acıları su katmadım. *** Yalanlar, yalanlar söyledin. Beni hiç hak etmedin. *** Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. Hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. Offf. *** Her akşam bir büyük. Başka türlü taşınabilir mi bu yük. Unuttum derken seni. Mağlup oldum aşka yine körkütük. Her sokak, köşe başı. Evim oldu yine kaldırım taşı. Yolunu kaybedenin. Kedi köpek olur mu sırdaşı. *** Yalanlar, yalanlar söyledin. Bunu hiç haketmedim. *** Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. Hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. Offf. *** Dağılın lan isyanım var. Çalsın sazlar, Oynasın kızlar. Derdim var efkarım var. Çalsın sazlar, Oynasın kızlar. *** Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle. Offf.