Bülent Ortaçgil

Acıtır Nisan denizi gibi acıtır Hoş geldin değil, hoşça kal acıtır Aklında resimler Hep geri sarıyorsan Birazda duygun varsa, acıtır *** Güneşe bakmışız gibi acıtır Tutuşmuş da yanmamışız gibi acıtır Üstün biraz hafifse Ve ayaz bindirmişse Kaçacak yer yoksa, acıtır *** Tepemizde bulutlar Yağmuru unuttular Kuru toprak gibiysen acıtır *** Ay dolunay Deniz yanıyor Ben ner'deyim Ben ner'deyim Ben ner'deyim Saat çok geç Belki gece üç Kimlerleyim Kimlerleyim Ben ner'deyim *** Öğrenmiş de inanmamışız gibi acıtır İnanmış ama öğrenmemişiz gibi acıtır Aklın havadaysa Ve sen yerdeysen Bir de fark edersen acıtır Yudum yudum biriktirmişiz Biri çarpıp dökmüşse Artık dolmuyorsa, acıtır *** Ay dolunay Deniz yanıyor Ben ner'deyim Ben ner'deyim Ben ner'deyim Saat çok geç Belki gece üç Kimlerleyim Kimlerleyim Ben ner'deyim *** Ay dolunay Deniz yanıyor Ben ner'deyim Ben ner'deyim Ben ner'deyim Saat çok geç Belki gece üç Kimlerleyim Kimlerleyim Ben ner'deyim

Hiç Canım Yanmaz Oturmuşum deniz kıyısına Tam da kayanın karşısına Çakıl taşlarını suya atarım Şimdilerde havalar serin Sonbahar da giderek yakın İçimde bir yaz doymuşluğu *** Artık hiç canım yanmaz Çünkü kaptan denize açılmaz Korktuğu rüzgarlardan mıdır Benden midir Başka bir şeyden midir *** Konuşmak gelmez içimden Ya da öf pöf dışarı doğru Bilirim ki ellerim bağlı Yaşamak berraklaşır Bütün yüzler bulanıklaşır Yer ve zaman savaşları *** Artık hiç canım yanmaz Çünkü kaptan denize açılmaz *** Kabuk tutan yaralardan mıdır Benden midir Başka bir şeyden midir *** O muydu ondan önce Sen miydin ondan sonra Romanlarım öyküleşir Hastalıklarımı dinlerim Gittikçe babama benzerim Sokaklarım karmaşıklaşır *** Artık hiç canım yanmaz Çünkü kaptan denize açılmaz Güvensiz tayfalardan mıdır Benden midir Başka bir şeyden midir *** Tut vira tut Hadi çek vira çek Hadi tut vira tut Hey, hadi yallah *** Tut vira tut Hadi çek vira çek Hadi tut vira tut Hey, hadi yallah *** Tut vira tut Hadi çek vira çek Hadi tut vira tut Hey, hadi yallah *** Tut vira tut Hadi çek vira çek Hadi tut vira tut Hey, hadi yallah *** Tut vira tut Hadi çek vira çek Hadi tut vira tut Hey, hadi yallah

Denize Doğru Çözdüm her şey çok basit Denize doğru üç beş dakika yeter Derdimi anlatmaya Zaten çoğu şeyi değmez çok konuşmaya Denize doğru, denize doğru *** Düşlerimde bile kaçtım denize doğru Aslında kaçmak değil sevgiye koşmak Sessizdiler ama çoktular Biraz deli biraz çocuktular Denize doğru, denize doğru *** Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz Yaşam bizden hızlı beklesen olmaz Kararımı çoktan verdim Denize doğru, denize doğru *** Gülmez çünkü hiç bilmez dertleri ağır Bütün kapılar çalınır ama bilgeler sağır Mışlar mişler ne demişler burada bulamamışlar Denize doğru, denize doğru *** Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını Kimsenin umurunda değil suratlar soğuk Ardımda çok şey bırakmadım Kalanları da almadım Denize doğru, denize doğru *** Adını düşürenlere üzülsen değmez Sesini kaybedenlerin br şarkısı olmaz Kararımı çoktan verdim Denize doğru, denize doğru, denize doğru

İstediğini Yap Eskiden iyi meslekti doktorluk Şimdinin modası mühendislik Sana bi şey söyleyeyim mi İyi meslek yoktur *** Mesleğini iyi yapan insanlar var Kerem ile aslının aşkı birinci Leyla'yla aecnunun ki ondan sonra Sana bi şey söyleyeyim mi Büyük aşk yoktur *** Aşklarını büyütebilen insanlar var mi İstediğini yap Çok geç kalmadan Daha güç olmadan İstediğini yap Herşey bitmeden *** Senin yargıların en doğru Benimkiler tabi ki en, en doğru Sana bişey söyleyeyim mi Doğru yanlış yoktur *** Başka yerlerden bakan insanlar var İstediğini yap Çok geç kalmadan Daha güç olmadan İstediğini yap Her şey bitmeden *** İstediğini yap Çok geç kalmadan Daha güç olmadan İstediğini yap Her şey bitmeden *** İstediğini yap Çok geç kalmadan Daha güç olmadan İstediğini yap Her şey bitmeden İstediğini yap *** İstediğini yap Çok geç kalmadan Daha güç olmadan İstediğini yap *** İstediğini yap Her şey bitmeden İstediğini yap *** İstediğini yap Çok geç kalmadan Daha güç olmadan İstediğini yap *** İstediğini yap Her şey bitmeden

Sen Sorumlusun Gökyüzü bir çocuk resmi Çağla yeşili ve pespembe Cam buğularının her yerine Her yerine adını yazdım *** Pamuk yumuşaklığında deniz Güneş sıcaklığında aşkımız Cam buğularının her yerine Her yerine adını yazdım *** Sokaklara, apartman girişlerine Kapılara, market çıkışlarına yazdım Ama sen sorumlusun *** Duraklara, kaldırım taşlarına Defterlere, satır başlarına yazdım Ama sen sorumlusun, sen sorumlusun, sen *** Bir avuç yıldız gökyüzünde Ay ışığı da benden hediye Cam buğularının her yerine Her yerine adını yazdım *** Alabildiğine yaşama sevinci Verebildiğine kırılgan sevgi Cam buğularının her yerine Her yerine adını yazdım *** Pencerelere, bütün aynalara Gazetelerin ilan sayfalarına yazdım Ama sen sorumlusun *** Denizde, kıyıda bütün kumlara Rüzgârda uçuşan yapraklara yazdım Ama sen sorumlusun *** Yolda kirlenmş araba camlarına Yeni boyanmış beyaz duvarlara yazdım Ama sen sorumlusun *** Apartman girişleri, market çıkışlarına Kaldırım taşları, satır başlarına yazdım Ama sen sorumlusun, sen sorumlusun Sen sorumlusun, sen sorumlusun, sen

Adalar Gittik, gittik denize açıldık Rüzgârlara bindik taşındık Şamanla süzülürüz bilinmeze *** Kaptanımız yaşlı ve usta Güneş kızgın, tepemizde Yan yatmışız dostumuz poyraza *** Adalar... Artık dar gelir bana bu odalar Adalar... Her şeyden uzak Adalar... İnsanlar gibi Su altından tutuşmuş elleri *** Dümene yapışmışım sevgilim sanki Dipsizliğin ortasında Liman da yok artık rotamız da *** Dökülmüş üstüme bir kova yakamoz Yıldızlı hem yaldızlı Ay ışıklı bir öyküde başroldeyiz *** Adalar... Artık dar gelir bana bu odalar Adalar... Her şeyden uzak Adalar... İnsanlar gibi Su altından tutuşmuş elleri *** Adalar... Artık dar gelir bana bu odalar Adalar... Her şeyden uzak Adalar... İnsanlar gibi *** Su altından tutuşmuş elleri Su altından tutuşmuş elleri Su altından tutuşmuş elleri

Telefon İstediğimde bulurum seni Artık özelin yok *** Her an ulaşırım sana Artık özelin yok *** Mazeret tanımam eğer açıksan Bir cüzdan gibi yanında taşırsan Sabah akşam fark etmez Artık hiç özelin yok *** Eskiden telefonlar Sağda solda küçük notlar Bütün gün seni aradım Evde yoktun demeler *** Postaneler, kulübeler Bozuk hatlar, jetonlar Hep seni aradım kimse yok *** Çağ başka bir çağ, en gerekli şey sensin *** Herkeste kendine özgü, en değerli şey sensin *** Aşksız kalırım ama sensiz kalamam Unuttuğum an kimsesizim yapamam Her şeyimi sana anlattım tek dostum sensin *** Eskiden telefonlar Sağda solda küçük notlar Bütün gün seni aradım Evde yoktun demeler *** Postaneler, kulübeler Bozuk hatlar, jetonlar Hep seni aradım kimse yok *** Eskiden telefonlar Fihristler, küçük notlar Bütün gün seni aradım Evde yoktun demeler *** Postaneler, kulübeler Bozuk hatlar, jetonlar Hep seni aradım kimse yok Hiç kimse yok Hiç kimse yok Hiç kimse yok

Ayrıntılar Hep çok şey istedim beğenilmedim Sevenlerde oldu bu kez ben kaçtım Birkaç kez aşık oldum her şeyi yıkıp geçtim Daha çok gençtim fark etmemiştim *** Yaşadık öğrendik herkes başka biçimde Taşırım hala ayrıntıları içimde Bir köşem var adım belli Sevdiklerim artık yanımda *** Bir mirasyedi gibiyim yatarken bu kumsalda Ben mutlu sen umutlu beklentiler var yaş 50 Hayat sür git değil sonu başından belli Yaşadık öğrendik her şey başka şekilde Taşırım hala ayrıntıları içimde *** Hiçbir şeye inanmadım uğrunda ölecek kadar İnananlara imrendim o zaman yaşamak cok kolay Yıkılan duvarlar gördüm coğrafyanın değiştiğini Hiç kimse değiştiremedi güçlünün haksızlığın *** Yaşadık ve öğrendik her şey birbirinin içinde Taşırım hala ayrıntıları içimde Yaşadık ve öğrendik her şey birbirinin içinde Taşırım hala ayrıntıları içimde

Niçin Sıcak gün ve güneş işte İnsanlar oturuyor Yemyeşil ağaçlar ve çiçek İnsanlar susuyor Nazlanma sen ver ellerini Hadi yürüyelim açık havada Hadi yürüyelim açık havada *** Beyaz ay ve gece işte İnsanlar uyuyor Yollar boş ve sessiz İnsanlar susuyor Nazlanma sen ver ellerini Hadi yürüyelim açık havada Hadi yürüyelim acık havada La lalalalala la lalalalala La lalalalala la lalalalala *** Nazlanma sen ver ellerin Hadi yürüyelim açık havada Hadi yürüyelim açık havada Hadi yürüyelim açık havada Hadi yürüyelim açık havada *** La lalalalala la lalalalala Hadi yürüyelim açık havada La lalalalala la lalalalala Hadi yürüyelim açık havada Hadi yürüyelim açık havada