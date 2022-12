Bülent Ortaçgil

Adımı düşürmüşüm yere Çok dipsiz kuyuya, psikologlar gülsün Çok değişik insanlardı Ama çok ses vardı Ve hiç duymazlardı *** Adam sen de Adam nerde? Adam yok Adam sen de Adam nerde? Adam yok *** Boğaz tokluğu tek ilkemiz Parası olan yaşar, doktorlar gülsün Sağ olsun sağ kalanlar Hastayım demeyin, hemen anlarlar *** Adam sen de Adam nerde? Adam yok Adam sen de Adam nerde? Adam yok *** Büyük bir köy oldu bu ülke Hadi güle güle, politikacı gülsün Kargadan başka kuş tanımam Ve hiç önermem benden küçüklere *** Adam sen de Adam nerde? Adam yok Adam sen de Adam nerde? Adam yok *** On yedisinde çocuk var içeride Acaba ne diye? Yargıçlar gülsün Çeyrek var yüzyılı devirmeye Ama bizde yok, sırası değil Adam sen de Adam nerde? Adam yok Adam sen de Adam nerde? Adam yok *** Okuduk, okuduk, ok olduk Ve çok geldik, öğretmenim gülsün Gemiler yürümüyor kaptan Bütün köşeler bizi bekler Neden Mazhar, Mazhar? *** Adam sen de Adam nerde? Adam yok Adam sen de Adam nerde? Adam yok *** Yeşilden ben hiç hoşlanmam Ben betonu severim, mimarlar gülsün Her yıl ur gibi büyürüm Ve tek yol aspirin, sonra düşünürüm *** Adam sen de Adam nerde? Adam yok Adam sen de Adam nerde? Adam yok *** Onlar uçuyor, biz yaya Alışamadık hâlâ, yenile yenile Siz Hanya'ya, ben Konya'ya Bana bir gül verin, birlikte gülelim *** Adam sen de Adam nerde? Adam yok Adam sen de Adam nerde? Adam yok