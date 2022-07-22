Adaam Sen de Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Adaam Sen de
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Adımı düşürmüşüm yere
Çok dipsiz kuyuya, psikologlar gülsün
Çok değişik insanlardı
Ama çok ses vardı
Ve hiç duymazlardı
***
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
***
Boğaz tokluğu tek ilkemiz
Parası olan yaşar, doktorlar gülsün
Sağ olsun sağ kalanlar
Hastayım demeyin, hemen anlarlar
***
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
***
Büyük bir köy oldu bu ülke
Hadi güle güle, politikacı gülsün
Kargadan başka kuş tanımam
Ve hiç önermem benden küçüklere
***
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
***
On yedisinde çocuk var içeride
Acaba ne diye? Yargıçlar gülsün
Çeyrek var yüzyılı devirmeye
Ama bizde yok, sırası değil
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
***
Okuduk, okuduk, ok olduk
Ve çok geldik, öğretmenim gülsün
Gemiler yürümüyor kaptan
Bütün köşeler bizi bekler
Neden Mazhar, Mazhar?
***
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
***
Yeşilden ben hiç hoşlanmam
Ben betonu severim, mimarlar gülsün
Her yıl ur gibi büyürüm
Ve tek yol aspirin, sonra düşünürüm
***
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
***
Onlar uçuyor, biz yaya
Alışamadık hâlâ, yenile yenile
Siz Hanya'ya, ben Konya'ya
Bana bir gül verin, birlikte gülelim
***
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok
Adam sen de
Adam nerde?
Adam yok