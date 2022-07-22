Bülent Ortaçgil

Arada Sırada Düşünür Dünyayı sığdırmış evine Beşe dört metre Yüz metre küp hava memnun *** Dünyası cebindeki kadar Bir kaç binlik Bir kaç anahtar emin *** Arada sırada ne yapmalı Kime gitmeli, kimden sormalı diye Düşünür *** Dünyası gezdiği yollar Evden işe işten eve kısa *** Kokladıklarıdır dünyası Limon kolonyası, lavanta... Hepsi uçucu *** Arada sırada ne yapmalı Kime gitmeli, kimden sormalı diye Düşünür *** Dünyadan okuduğu şeyler TV haberleri, gazeteler kupon kupon *** Dünyası aldıklarının küçük bir listesi Üç, beş, altı ucuz *** Arada sırada ne yapmalı Kime gitmeli, kimden sormalı diye Düşünür

Beni Kategorize Etme Beni kategorize etme Benle oynama Yaftayı yapıştırıp Bana isim koyma *** Karikatürleştirme beni İlahlaştırma Tabulaştırma sakın Tapulaştırma Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? *** Matematikleştirme beni Çarpma, bölme Toplama, çıkartma Sakın beni hesaplaştırma Mekanikleştirme beni Otomatikleştirme Beni yarıştırma onla, bunla Karşılaştırma Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? *** Sıkıştırıp tıkıştırma beni Depolaştırma Duygularım yok oldu Yüreğimi nasırlaştırma Beni demoralize etme Depolitize etme Her işten kaçar oldum İllegalize etme Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim?

Beyazın Şarkısı Siyahlara hep gri dedik Darılmasın diye beyazlar Rüzgarın adını esinti koyduk ki Korkmasınlar *** Bir zamanlar çiçektiler Sulanmadılar soldular Yumuşaktılar Taş oldular ki Kırılmasınlar *** Prensesler ve prensler Hiç bir zaman gelmediler Birini beklemek en kolay iş ki İncinmesinler *** Bedenimiz bize yabancı Yasaklarımız var şşşşşş Aşkımız basite indirgenmesin ki Utanmasınlar *** Kimi değiştirmeyi bilmezdi Kimi zaten hiç istemezdi Bırakın dünyayı yerinde kalsın ki Ürkmesinler *** Koca adamın kurdu kocamaz Kocasa bile kendi anlamaz Benim şarkılar biraz farklıdır Kusura bakmasınlar

Bozburun Boz taşlar önümüzde Cebimizde yalnızlık var Şu dümdüz büyüyen gecede Tek dostumuz yakamozlar *** Kimsesiz koylar ortasında Her biri başka siyah bu dağların Güneşi yolladık bütün renklerle Oyuncağıyız artık alışkanlıkların *** En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız *** Kokuların şarkısı başlar Ne çocuk sesi ne kent uğultusu gelir Mişli geçmişte sorunlar saklanır Aya dokunmanın tam zamanıdır *** En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız *** Gece giderek yayılmaktadır Yıldızlar herkese göz kırpmaktadır Güzellikler paylaşılmak ister Sevdiğim uzakta belki uyumaktadır *** En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız *** İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız

Bu İş Çok Zor Yonca Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü gülmeyi unutunca Taş yüreklerde kilitli duygular Kapılar açılmayınca *** Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü bizler istemeyince En çok bağıran en doğru sayılır İnsanlar işitmeyince *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir, fark edilmez olur İnsanlar görmeyince *** Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü bizler duymayınca Birinin eli herkesin cebinde İnsanlar umursamayınca *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar aylar boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar aylar boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur