Oyuna Devam Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Oyuna Devam
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Aşk Başlar
Aşk Varır
Aşk Yaratır
Aşk Verir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Dinler
Aşk Anlatır
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Aşk Çözer, Geliştirir
Aşk Çarpar, Değiştirir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Üretir, Dönüştür
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Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
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Bütün Değerlerin Geometrik Artar
Genelden Özele Yolculuk Bu
Bütün En Güzeller Sende Toplanır
Kapılar Kapatılır Kalıcı Mutluluk
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Aşk Yıkar
Aşk Yapar
Aşk Yorar
Aşk Yeniler
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Yaşanır
Aşk Biter
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Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
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Aşk Çözer, Geliştirir
Aşk Çarpar, Değiştirir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Üretir, Dönüştürür
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