Bülent Ortaçgil

Aşk Başlar Aşk Varır Aşk Yaratır Aşk Verir Aşk Sorar, Sorgular Aşk Dinler Aşk Anlatır *** Aşk Çözer, Geliştirir Aşk Çarpar, Değiştirir Aşk Sorar, Sorgular Aşk Üretir, Dönüştür *** Kendi Kendine Bir Sor Nereye Kadar Kendi Kendine Bir Sor Nereye Kadar *** Bütün Değerlerin Geometrik Artar Genelden Özele Yolculuk Bu Bütün En Güzeller Sende Toplanır Kapılar Kapatılır Kalıcı Mutluluk *** Aşk Yıkar Aşk Yapar Aşk Yorar Aşk Yeniler Aşk Sorar, Sorgular Aşk Yaşanır Aşk Biter *** Kendi Kendine Bir Sor Nereye Kadar Kendi Kendine Bir Sor Nereye Kadar *** Aşk Çözer, Geliştirir Aşk Çarpar, Değiştirir Aşk Sorar, Sorgular Aşk Üretir, Dönüştürür