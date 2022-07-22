Bülent Ortaçgil

Herkes en doğruyu Bilir Herkes uzman, herkes rekortmen Öyle eminiz ki yolumuzdan İster haydut, ister centilmen Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Herkes bir inancın beşinde Herkes militan, herkes fedai Öyle değiştirdik ki dünyayı Uyanık akıllı, dürüst enayi Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var Yalnız bir titreşim olsa Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var *** Paranın esiri olduk Ne kadar iktisat, o kadar mutluluk Birer birer yeniliyorduk Önce adalet, sonra güzellik Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Savaştık, savaşa yazdık Yenen ağlar, yenilen ağlar Bir baktık ki yapayalnızdık Diyen ağlar, demeyen ağlar Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var Yalnız bir titreşim olsa Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var