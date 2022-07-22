×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Light

Light Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Light şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Light şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Light sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Light

  • Aşk Var

  • Eylül Akşamı

  • Bir Başka

  • Biraz Umut

  • Bişeycik Olmaz

  • Kimseye Anlatamadım

  • Mavi Kuş

  • Normal

  • Olmaz

  • Şarkılarım Senindir

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı