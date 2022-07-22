Light Şarkı Sözleri
Bülent Ortaçgil Light şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Light şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Light sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Herkes en doğruyu Bilir
Herkes uzman, herkes rekortmen
Öyle eminiz ki yolumuzdan
İster haydut, ister centilmen
Ama aşk var, bir tek aşk var
Aşk var mı? Var aşk var
***
Herkes bir inancın beşinde
Herkes militan, herkes fedai
Öyle değiştirdik ki dünyayı
Uyanık akıllı, dürüst enayi
Ama aşk var, bir tek aşk var
Aşk var mı? Var aşk var
***
Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var
Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var
Yalnız bir titreşim olsa
Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var
***
Paranın esiri olduk
Ne kadar iktisat, o kadar mutluluk
Birer birer yeniliyorduk
Önce adalet, sonra güzellik
Ama aşk var, bir tek aşk var
Aşk var mı? Var aşk var
***
Savaştık, savaşa yazdık
Yenen ağlar, yenilen ağlar
Bir baktık ki yapayalnızdık
Diyen ağlar, demeyen ağlar
Ama aşk var, bir tek aşk var
Aşk var mı? Var aşk var
***
Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var
Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var
Yalnız bir titreşim olsa
Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var
-
Hiçbir neden yokken
Ya da biz bilmezken tepemiz atmış
Ve konuşmuşuzdur
***
Onca neden varken
Ve tam sırası gelmişken
Hiçbir şey yapmamış
Ve susmuşuzdur
***
Aynı anda aynı sessiz geceye doğru
İçim sıkılıyor demişizdir
Aynı sabaha uyanırken kim bilir
Aynı düşü görmüşüzdür
***
Olamaz mı? Olabilir
Onca yıl sen burada
Onca yıl ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Şu Eylül akşamı dışında
***
Belki benim kağıt param
Bir şekilde, döne dolaşa
Senin cebine girmiştir
***
Belki aynı posta kutusuna
Değişik zamanlarda da olsa
Birkaç mektup atmışızdır
***
Ayın karpuz dilimi gibi
Batışını izlemişizdir deniz kıyısında
Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede
Belki de birkaç gün arayla
***
Olamaz mı? Olabilir
Onca yıl sen burada
Onca yıl ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Şu Eylül akşamı dışında
***
Bostancı dolmuş kuyruğunda
Sen başta ben en sonda
Öylece beklemişizdir
***
Sabah 7:30 vapuruna
Sen koşa koşa yetişirken
Ben yürüdüğümden kaçırmışımdır
***
Aynı anda başka insanlara
Seni seviyorum demişizdir
Mutlak güven duygusuyla
Başımızı başka omuzlara dayamışızdır
***
Olamaz mı? Olabilir
Onca yıl sen burada
Onca yıl ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Şu Eylül akşamı dışında
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