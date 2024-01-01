Bülent Ortaçgil

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Basit, basit, basit
An basit, zaman basit
Yıllar geçsin, bak gör
Çok zor
**
Basit, basit, basit
Konuşmak basit, düşünmek basit
Yapmaya kalk ve gör
Çok zor
**
Basit, basit, basit
Sen basit, ben basit
İkimiz olalım, bak gör
Çok zor
**
Basit, basit, basit
Kalmak basit, almak basit
"Ver" desinler, bak gör
Hmm, çok zor
**
Sen varsın
Hiç basit olmayan
Yaşanmadıkça hiç sorulmayan
Bi' tek sen anlarsın
**
Doğrularda sorun var
Sen ağlarken onlar gülüyorlar
**
Rü-rü-ram-ram
Rü-rü-rü-rü
Rü-rüd-da-ra-ra-ra-ram
Rü-ram-rü-ram
Rü-ram-ray-ram
Rü-rü-rü-ram-ram
Rü-rü-rü-rü-rü-rü
Rü-ra-ra-ra-rü-rü-rü
Rüm (rü-rü-ram-ram)
(Rü-rü-ram-ram)
(Rü-rü-ram-ram)
**
Basit, basit, basit
Doğmak basit, ölmek basit
Yaşamaya kalk ve gör
Hmm, çok zor
-
Ne gecelerimiz katran karası
Ne de "kolay gelsin bakalım"
Olmadı yaşam
Sevdanın yolları yokuş
Şans hiç alışmamış bize, nedense
Sizin belalınız ben olamadım
Şöyle bir masaya vurup susturamadım
Hadi iyisin iyisin dediniz
Ama faka basan hep bendeniz
Doğduğumda ölmeye değil
Yaşamaya yattım
***
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Adam olmaz
Adam olmaz
***
Ağıtım elinde silahla vurulana değil
Her gün yavaş yavaş ölene dair
Herkesin sözcüsü olamadık
Ne yazık, çok yazık
Sözümüz bitince Nâzım'a sığınamadık
***
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
***
İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker
Oysa içimize inenler pek az
Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez
Biz dövüşmekten yanayız
Bu şehr-i İstanbul ki
Taşı toprağı moloz
Artık bize söylemek düşmez
***
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
***
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
-
Bu sabah yalnız uyandım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Tanıdık kokular yok
Sensiz olmaz
Kahvaltım anlamsızdı
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
İlk sigaram bile tatsızdı
Sensiz olmaz
***
Anlaşılan alışmıştım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Bir verdiysem iki almıştım
Sensiz olmaz
Aşk bir dengesizlik işi
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Dengeye dönüşen bir sevgi
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Hep tekdüze, her şey dümdüz
Sensiz olmaz
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Biraz telaşlı, huzursuz
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Gece gelmiş, yatağım boş
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sen uzaktasın, ben uzanmış
Sensiz olmaz
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Zaman geçmez, sabah gelmez
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
-
Bir kuşun yüreği olsaydım eğer
Hiç konuşulmayanları
Hiç söylenmeyenleri
Köşe bucak gizli gizli saklananları
**
Bir kuşun yüreği olsaydım eğer
Ve sana gösterseydim
Bir kuşun yüreği olsaydım eğer
Pencerende dolaşır
**
Küçük sırlarına bakar
Yanına gelip şakalar yapar
Bir kuşun sevgisi olsaydım eğer
Ve sana dokunsaydım
**
Bir kuşun kanatları olsaydım eğer
Kocaman gemiler kayık gibi kalır
İnsanlar ateşböcekleri kadar
Bir kuşun kanatları olsaydım eğer
**
Ve seni götürseydim
Bir kuşun sesi olsaydım eğer
Tanımadığın şarkıları başka dilde söylesek
Bilinmez seslerle oyunlar oynasak
Bir kuşun sesi olsaydım eğer
Ve sana seslenseydim
-
Dalyan deltası
Kafam biraz karışıktır oldum olası
Neden bilinmez
Denize doğru
**
Yüzlerce yol var
Ama hangisi doğru?
Hangisi çıkmaz?
Aman
**
Sen bir yana, ben bir yana
Ayrı düşmüşüz yan yana
Sen bir yana, ben bir yana
Ayrı düşmüşüz yan yana
**
Ayrı düşmüşüz yan yana
Ayrı düşmüşüz
Karşımız deniz
Yardım et, yoksa gidemeyiz
**
Kıyıda bir saz gibi
Yalnızlık olmaz
Dalyan deltası
Yaşamın ta kendisi
**
Düğümdür dokusu
Öyle kolay çözülmez
Aman
Sen bir yana, ben bir yana
**
Ayrı düşmüşüz yan yana
Sen bir yana, ben bir yana
Ayrı düşmüşüz yan yana
Ayrı düşmüşüz yan yana
**
Ayrı düşmüşüz
Dalyan deltası
Kafam biraz karışıktır oldum olası
Neden bilinmez
**
Aman
Sen bir yana, ben bir yana
Ayrı düşmüşüz yan yana
Sen bir yana, ben bir yana
**
Ayrı düşmüşüz yan yana
Ayrı düşmüşüz yan yana
Ayrı düşmüşüz
-
Sen içimdeki küçük mum
Hala sönmedin yanıyor musun?
Gündüz aydınlıkta kaybolup
Gece yatınca karşımdasın
En soğuk rüzgarlarda
En ıslak yağmurlarda bırakmadın beni
Yalnız anlarımda
Korktuğum zamanlarda vazgeçmedin benden
Bana kızmadın unuttum diye
Başarısız bir akşamüstü
Tepem atmış bağırıyorken
Dinledin çıt çıkarmadan
En gizli duygularda, en saçma sözlerde utanmadın benden
Yalnız anlarımda, üşüdüğüm zamanlarda sen ısıttın beni
Ne zamandır birlikteyiz
Kim öğretti kaçmamayı?
Yoksa ben mi yarattım
Yaşlanmaya başladıktan sonra?
En suskun günlerde
En güçsüz saatlerde sıkılmadın benden
Yalnız anlarımda
Ümitsiz zamanlarda şarkı oldun bana
-
Güzel günler mi geçti?
Yoksa biz mi çirkinleştik?
Adını koyamadığımız her gün
Yeni şey var
**
Yeşilmişik bir zamanlar
Kuruduk, koyu kahverengi
Tozu dumana katıyor yaşam
İntegralimi al, abi
**
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
Babamın maaşı 60'ta bin lira
**
Benimkisi 83'te tam 30 bin lira
Bugün artık milyoneriz
Ama ekmek aslanın ağzında
Türk lirası, dolar bazında
**
İntegralimi al, abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
**
Birleştirmek için ayrılıyor insanlar
E? E'si bu, politikadır hep böyle
O günler kırmızıydı
Artık tümden alaca
**
Beyazın da beyazı yersen yani
İntegralimi al, abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
**
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
Çalışan kazanırdı, öyle derdi büyükler
La Fontaine'in karıncaları bile şaşkın
Havai mavi pek moda
**
Ya da hercai menekşe
Özet olarak köşe dönmece
İntegralimi al, abi
Limit sıfıra gider
**
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
İntegralimi al, abi
Limit sıfıra gider
**
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
Nasıl olsa (integralimi al, abi)
Nasıl olsa (integralimi al, abi)
(İntegralimi al, abi)