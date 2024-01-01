Eski Defterler Şarkı Sözleri
Bülent Ortaçgil Eski Defterler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Eski Defterler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eski Defterler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil
Eski Defterler
-
Beni kategorize etme
Benle oynama
Yaftayı yapıştırıp
Bana isim koyma
**
Karikatürleştirme beni
İlahlaştırma
Tabulaştırma sakın
Tapulaştırma
**
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Matematikleştirme beni
**
Çarpma, bölme
Toplama, çıkartma
Sakın beni hesaplaştırma
Mekanikleştirma beni
**
Otomatikleştirme
Beni yarıştırma onla, bunla
Karşılaştırma
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
**
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
**
Böyle mi sevdim?
Sıkıştırıp tıkıştırma beni
Depolaştırma
Duygularım yok oldu
**
Yüreğimi nasırlaştırma
Beni demoralize etme
Depolitize etme
Her işten kaçar oldum
**
İllegalize etme
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
**
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
**
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
-
Pazartesi acımasız
Pazartesi sıkkın
Hep aynı şarkıyı söylemekten bıkkın
Bir masanın kenarları kadar buluşmazmışız, öyle derler
Oysa bütün masalarda tam dört köşe var
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
***
Salı, Çarşamba çok uzun
Salı, Çarşamba sonsuz
Hiçbir işe yaramazlar sensiz
Bir ağacın yaprakları gibi, özgürmüşüz, öyle derler
Oysa bütün yapraklar aynı kökten çıkar
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
***
Perşembe kadar güzelsin
Perşembe kadar hızlı
Her daim bir cümbüş arasında gizli
Bir yıldızın köşeleri kadar uzakmışız, öyle derler
Oysa yakından bakınca yıldızlar yuvarlaktırlar
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
***
Cumartesi, Cumartesi
Sanki bir kış sonrası
Küçük renkli bir sofrada sabah kahvaltısı
Bir katarın vagonları gibi özelmişiz, öyle derler
Oysa bütün vagonlar aynı rayda gider
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
***
Her son bir umuttur
Her başlangıç bir kuşku
Eğer günlerden Pazarsa arife keyfi
Bir meyvanın çekirdeği gibi atılmışız, öyle derler
Oysa yaşam meyvadan değil çekirdekten çıkar
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
-
Deniz kokusu getiriyorum
Nem sinmiş tuzlu bedenime
Sabah ayazından gözlerim kırmızı
Bir şarkı tutturmuşum
Rastgele
Durduramıyorum
Durduramıyorum
Deniz kokusu getiriyorum
Karlı dağların tepesi
Özgürlük
Dibi deniz
İşte Akdeniz
Uçarı bir hafiflik
Uçuşuyor başımda
İnanamıyorum
İnanamıyorum
Yarım gün uzakta, Ankara
Sokaklarında uslu, kentli oynamak için
Yine gazeteleri okumak
Yine gece bıkkınlığı
Yine sabah telaşlarına alışmak için
Deniz kokusu getiriyorum
Güneş kavurmuş tenimi
Bir sevişme sonrası gibi
Neden umursamaz ve yalınım
Hiç bilemiyorum
Hiç bilemiyorum
Yarım gün uzakta, Ankara
Sokaklarında uslu, kentli oynamak için
Yine gazeteleri okumak
Yine gece bıkkınlığı
Yine sabah telaşlarına alışmak için
Deniz kokusu getiriyorum
Güneş kavurmuş tenimi
Bir sevişme sonrası gibi
Neden umursamaz ve yalınım
Hiç bilemiyorum
Hiç bilemiyorum