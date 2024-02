Bülent Ortaçgil

Beni kategorize etme Benle oynama Yaftayı yapıştırıp Bana isim koyma ** Karikatürleştirme beni İlahlaştırma Tabulaştırma sakın Tapulaştırma ** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Matematikleştirme beni ** Çarpma, bölme Toplama, çıkartma Sakın beni hesaplaştırma Mekanikleştirma beni ** Otomatikleştirme Beni yarıştırma onla, bunla Karşılaştırma Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ** Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim ** Böyle mi sevdim? Sıkıştırıp tıkıştırma beni Depolaştırma Duygularım yok oldu ** Yüreğimi nasırlaştırma Beni demoralize etme Depolitize etme Her işten kaçar oldum ** İllegalize etme Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? ** Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ** Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim?

Pazartesi acımasız Pazartesi sıkkın Hep aynı şarkıyı söylemekten bıkkın Bir masanın kenarları kadar buluşmazmışız, öyle derler Oysa bütün masalarda tam dört köşe var Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var *** Salı, Çarşamba çok uzun Salı, Çarşamba sonsuz Hiçbir işe yaramazlar sensiz Bir ağacın yaprakları gibi, özgürmüşüz, öyle derler Oysa bütün yapraklar aynı kökten çıkar Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var *** Perşembe kadar güzelsin Perşembe kadar hızlı Her daim bir cümbüş arasında gizli Bir yıldızın köşeleri kadar uzakmışız, öyle derler Oysa yakından bakınca yıldızlar yuvarlaktırlar Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var *** Cumartesi, Cumartesi Sanki bir kış sonrası Küçük renkli bir sofrada sabah kahvaltısı Bir katarın vagonları gibi özelmişiz, öyle derler Oysa bütün vagonlar aynı rayda gider Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var *** Her son bir umuttur Her başlangıç bir kuşku Eğer günlerden Pazarsa arife keyfi Bir meyvanın çekirdeği gibi atılmışız, öyle derler Oysa yaşam meyvadan değil çekirdekten çıkar Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var