Beni Kategorize Etme Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Beni Kategorize Etme
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Beni kategorize etme
Benle oynama
Yaftayı yapıştırıp
Bana isim koyma
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Karikatürleştirme beni
İlahlaştırma
Tabulaştırma sakın
Tapulaştırma
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Matematikleştirme beni
Çarpma, bölme
Toplama, çıkartma
Sakın beni hesaplaştırma
Mekanikleştirme beni
Otomatikleştirme
Beni yarıştırma onla, bunla
Karşılaştırma
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Sıkıştırıp tıkıştırma beni
Depolaştırma
Duygularım yok oldu
Yüreğimi nasırlaştırma
Beni demoralize etme
Depolitize etme
Her işten kaçar oldum
İllegalize etme
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?