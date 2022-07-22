Bülent Ortaçgil

Beni kategorize etme Benle oynama Yaftayı yapıştırıp Bana isim koyma *** Karikatürleştirme beni İlahlaştırma Tabulaştırma sakın Tapulaştırma Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? *** Matematikleştirme beni Çarpma, bölme Toplama, çıkartma Sakın beni hesaplaştırma Mekanikleştirme beni Otomatikleştirme Beni yarıştırma onla, bunla Karşılaştırma Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? *** Sıkıştırıp tıkıştırma beni Depolaştırma Duygularım yok oldu Yüreğimi nasırlaştırma Beni demoralize etme Depolitize etme Her işten kaçar oldum İllegalize etme Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim Böyle mi sevdim?