Bülent Ortaçgil

Benimle Oynar mısın Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam taş olsam Yine de oynar mısın benimle? *** Sus olsam, kusur olsam Ağızdaki küfür olsam Doğuştan esir olsam Yine de oynar mısın benimle? *** Sayılmasam kaç olsam Topraktaki güç olsam Aptal gibi suç olsam Yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? *** Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam taş olsam Yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın?

Olmalı mı Olmamalı mı Olmalı mı olmamalı mı Yoksa hiç değişmemeli mi Ama ben değişmezsem, ben olamam ki *** Görmeli mi görmemeli mi Yoksa hiç bakınmamalı mı Ama ben bakınmazsam, hiç göremem ki *** Sevmeli mi sevmemeli mi Yoksa hiç beğenmemeli mi Ama ben beğenmezsem, hiç konuşmam ki *** Bilmeli mi bilmemeli mi Yoksa hiç öğrenmemeli mi Ama ben öğrenmezsem, hiç olamam ki *** Olmalı mı olmamalı mı Yoksa hiç değişmemeli mi Ama ben değişmezsem, ben olamam ki

Her şey Sevgiyle Başlar Ft. Nükhet Ruacan Üstüme gece çökmüş Ama içim ışıl ışıl Beklerim ta sabaha kadar Beklerim de Geceyi değiştiremem Gecenin gücü beni aşar Her şey anını bekler *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık *** Sessizlikte insan Belki aradığını duyar Ama her kulak işitmez Bir kişi bulur İkincisi tohum eker Sonra yeşillenir çiçekler Her şey zaman ister *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık *** Yanımda dur Usulca koluma dokun Al ellerim senin olsun Yüzüme bak Sana anlatacak Çekinme güven bana Her şey sevgiyle, her şey sevgiyle başlar *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık

Yağmur Bugün yağmur bir kadın saçıdır Yeryüzüne dökülen Upuzun ince ince Karanlık kokulu *** Sen ki aşkta aldatıldın Yüreğin taş parçası Dinle yağmuru dinle Teselli bul türküsünden *** Her şey olur Her şey büyür Her şey geçer Hayat kalır

Şık Latife Şık Latife de kişinin teki Senin gibi, benim gibi Ancak şık Latife değişik biri *** Sabahları genellikle geç kalkar Portakal suyu içer Ekmek yememesini öğütlemişler, şişmanlarmış *** Şık Latife'nin en iyi dostu aynalar Aynalar söyler hep o dinler Konuşulanlarsa güzellikler *** Öğleden sonra Nünü telefon eder Geçen akşamlarını konuşurlar Bazen buluşup bir yerde otururlar *** Şık Latife haftanın yedi akşamı Yedi kişiyle çıkar Doğrusu şık kadındır şık Latife Her yerde söylerler *** Şık Latife sabaha karşı yatar Boyası temizlenmiş gerçek yüzü Ve bir geceliğiyle Latife'dir artık *** Latife, dayanamaz yalnızlığa Hemen uyur, hemen uyur Hemen uyur, hemen uyur Hemen uyur