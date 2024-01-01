Benımle Oynar Mısın Ft. Zuhal Olcay Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Benımle Oynar Mısın Ft. Zuhal Olcay
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Su olsam, ateş olsam
Göklerdeki güneş olsam
Konuşmasam taş olsam
Yine de oynar mısın benimle?
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Sus olsam, kusur olsam
Ağızdaki küfür olsam
Doğuştan esir olsam
Yine de oynar mısın benimle?
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Sayılmasam kaç olsam
Topraktaki güç olsam
Aptal gibi suç olsam
Yine de oynar mısın benimle?
**
Benimle oynar mısın?
Benimle oynar mısın?
Su olsam, ateş olsam
Göklerdeki güneş olsam
**
Konuşmasam taş olsam
Yine de oynar mısın benimle?
Benimle oynar mısın?
Benimle oynar mısın?