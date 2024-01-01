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Konser Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Konser şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Konser şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Konser sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Konser

  • Benimle Oynar Mısın (Konser)

  • Sessiz Eller (Konser)

  • Zampara/ Bir Tek Sen Yalanı (Medley)

  • Yüzünü Dökme Küçük Kız (Konser)

  • Yollar (Konser)

  • Yağmur (Konser)

  • Sensiz Olmaz (Konser)

  • Rüzgar Gülü (Konser)

  • Paramparça (Konser)

  • Olmalı Mı Olmamalı Mı (Konser)

  • Mavi Kuş (Konser)

  • İstasyon İnsanları (Konser)

  • Değirmenler (Konser)

  • Aşk Nereye Kadar (Konser)

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