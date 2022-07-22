İkinci Perde Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
İkinci Perde
-
Siyahlara hep gri dedik
Darılmasın diye beyazlar
Rüzgarın adını esinti koyduk ki
Korkmasınlar
***
Bir zamanlar çiçektiler
Sulanmadılar soldular
Yumuşaktılar
Taş oldular ki
Kırılmasınlar
***
Prensesler ve prensler
Hiç bir zaman gelmediler
Birini beklemek en kolay iş ki
İncinmesinler
***
Bedenimiz bize yabancı
Yasaklarımız var şşşşşş
Aşkımız basite indirgenmesin ki
Utanmasınlar
***
Kimi değiştirmeyi bilmezdi
Kimi zaten hiç istemezdi
Bırakın dünyayı yerinde kalsın ki
Ürkmesinler
***
Koca adamın kurdu kocamaz
Kocasa bile kendi anlamaz
Benim şarkılar biraz farklıdır
Kusura bakmasınlar
-
Beni kategorize etme
Benle oynama
Yaftayı yapıştırıp
Bana isim koyma
***
Karikatürleştirme beni
İlahlaştırma
Tabulaştırma sakın
Tapulaştırma
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Matematikleştirme beni
Çarpma, bölme
Toplama, çıkartma
Sakın beni hesaplaştırma
Mekanikleştirme beni
Otomatikleştirme
Beni yarıştırma onla, bunla
Karşılaştırma
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Sıkıştırıp tıkıştırma beni
Depolaştırma
Duygularım yok oldu
Yüreğimi nasırlaştırma
Beni demoralize etme
Depolitize etme
Her işten kaçar oldum
İllegalize etme
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
-
Boz taşlar önümüzde
Cebimizde yalnızlık var
Şu dümdüz büyüyen gecede
Tek dostumuz yakamozlar
***
Kimsesiz koylar ortasında
Her biri başka siyah bu dağların
Güneşi yolladık bütün renklerle
Oyuncağıyız artık alışkanlıkların
***
En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
***
Kokuların şarkısı başlar
Ne çocuk sesi ne kent uğultusu gelir
Mişli geçmişte sorunlar saklanır
Aya dokunmanın tam zamanıdır
***
En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
***
Gece giderek yayılmaktadır
Yıldızlar herkese göz kırpmaktadır
Güzellikler paylaşılmak ister
Sevdiğim uzakta belki uyumaktadır
***
En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
***
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
-
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü gülmeyi unutunca
Taş yüreklerde kilitli duygular
Kapılar açılmayınca
***
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü bizler istemeyince
En çok bağıran en doğru sayılır
İnsanlar işitmeyince
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar günler boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar günler boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü sevmeyi bilmeyince
Bahar gelir, fark edilmez olur
İnsanlar görmeyince
***
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü bizler duymayınca
Birinin eli herkesin cebinde
İnsanlar umursamayınca
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar aylar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar aylar boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
-
Geliyor
***
Eller sıcak
Gözler sıcak
Yüzün sıcak
***
Duvarlar sıcak
Taşlar sıcak
Düşler sıcak
**
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
***
Canlar sıcak
Heyecanlar yok
Soluklar umursamaz
***
Saatler duracak
Konuşulmayacak
***
Giysiler sıcak
Giymeseler sıcak
Uykusuzluk sıcak
***
Bardaklar eriyecek
Kuşlar susacak
***
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
***
Sessizliğin sesi
Ay ışığı
Buzun güzelliği
***
Yıldızların yaldızı
O geceler
O geceler
***
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
***
Beklemek sıcak
Dinlemek sıcak
Durmak sıcak
***
Dam üstü cehennem
Ağaç altı sıcak
***
Avucum sıcak
Param sıcak
Doğrular paramparça
Sokaklarda şaşkınlık
Kediler sıcak
Soğuk bile sıcak
***
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Her şey sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
***
Beni seversen
Beni seversen
Beni seversen
-
Dünyayı sığdırmış evine
Beşe dört metre
Yüz metre küp hava memnun
***
Dünyası cebindeki kadar
Bir kaç binlik
Bir kaç anahtar emin
***
Arada sırada ne yapmalı
Kime gitmeli, kimden sormalı diye
Düşünür
***
Dünyası gezdiği yollar
Evden işe işten eve kısa
***
Kokladıklarıdır dünyası
Limon kolonyası, lavanta...
Hepsi uçucu
***
Arada sırada ne yapmalı
Kime gitmeli, kimden sormalı diye
Düşünür
***
Dünyadan okuduğu şeyler
TV haberleri, gazeteler kupon kupon
***
Dünyası aldıklarının küçük bir listesi
Üç, beş, altı ucuz
***
Arada sırada ne yapmalı
Kime gitmeli, kimden sormalı diye
Düşünür
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