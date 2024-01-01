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7/24 Dinle Büyükler İçin Çocuk Şarkıları

Büyükler İçin Çocuk Şarkıları Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Büyükler İçin Çocuk Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Büyükler İçin Çocuk Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Büyükler İçin Çocuk Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Büyükler İçin Çocuk Şarkıları

  • Bilmece (Bülent Ortaçgil)

  • Ama Babacığım (Fikret Kızılok)

  • Anlatabilsek (Fikret Kızılok)

  • Beyaz Balık (Fikret Kızılok)

  • Denizi Seviyorum (Bülent Ortaçgil)

  • Do Re Mi (Bülent Ortaçgil)

  • Farkında Mısın (Bülent Ortaçgil)

  • Gölgem (Fikret Kızılok)

  • Küçük Ressam (Fikret Kızılok)

  • Sıfır Olmak (Bülent Ortaçgil)

  • İnanmayın Çocuklar (Fikret Kızılok)

  • İster Misiniz (Fikret Kızılok & Bülent Ortaçgil)

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