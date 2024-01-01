Büyükler İçin Çocuk Şarkıları Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Büyükler İçin Çocuk Şarkıları
-
Tostoparlak bir küçük böcek
Üstünde bir çok siyah benek
Uç deyince uçuyor
Kon deyince konuyor
Bülent size kırmızı bir bilmece soruyor
"Uç uç böceği"
**
Biraz allı biraz pullu
Gözleri şaşkın Pek telaşlı
Oltamı görünce hemececik kaçıyor
Bülent size masmavi bir bilmece soruyor
"balık"
**
Biraz ürkek biraz korkak
Kulakları dersen pek çok oynak
Havuçları seviyor çıtırçıtır yiyor
Bülent size bembeyaz bir bilmece soruyor
"tavşan"
**
Vız vız eder
Cız diye sokar
Her çiçekten bir bal yapar
Elini uzatınca kıyametler kopuyor
Bülent size çalışkan bir bilmece soruyor
"arı"
**
Gak gak eder peynir sever
Konduğu daldan biraz sarkar
Çok uzun yaşıyor herkes buna şaşıyor
Bülent size kapkara bir bilmece soruyor
"karga"
**
Çift çift gezer şaşkın uçar
Her çiçekten bir renk kapar
Onu ilk görenler
Bir resimdir sanıyor
Bülent size rengarenk bir bilmece soruyor
"kelebek"
-
Bir bakarsın oyuncağın kırılmış
Arkadaşın sana küsmüş darılmış
Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Sendeki sen sana soru sorunca
Bir masalda kurt kuzuyu kapınca
Uçan balon ellerinden kaçınca
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Sendeki sen sana soru sorunca
Ortaçağı Galile'yi bilince
Okuduğun İnce Memed olunca
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Oyunlarda mızıkçılık olunca
Terli terli soğuk suyu içince
Hastalanıp yataklara düşünce
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
Pırıl pırıl bir ilk bahar gününde
İlk aşkının gerçeğinde düşünde
Bir burukluk varsa eğer içinde
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Yaşadığın, gördüklerin dışında
Mutluluğu kuytularda bulunca
Oysa herkes başka başka olunca
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme oğlum
Böyle büyür çocuklar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil(ama babacığım)
-
Böylesine güzellikle bezenmiş bir dünyada
Bugünüyle yarınıyla gerçek olan yanıyla
Sevgiyi kardeşliği yaşamak istiyoruz
***
Balık suda diridir
Çiçekler toprağında
Çocuk desen yarınların sabahında gizlidir
Bilmeden beklediği karşılıksız sevgidir
***
Anlatabilsek anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Bugünleri yarınlara
Kanat gibi umutlara
Yaşanacak o yılları anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Bugünleri yarınlara
Kanat gibi umutlara
Yaşanacak o yılları anlatabilsek
***
Öylesine haklıyız ki böylesine küçüğüz
Her geçen günün ardından biraz daha büyürüz
Büyüdükçe düşünür, düşündükçe buluruz
***
Sizden bize kalacaktır bunca bilgi deneyler
Zincir gibi birbirini tamamlıyor
Bekliyor olsun artık bizi yeni müjdeler
***
Anlatabilsek anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Bugünleri yarınlara
Kanat gibi umutlara
Yaşanacak o yılları anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Bugünleri yarınlara
Kanat gibi umutlara
Yaşanacak o yılları anlatabilsek
Anlatabilsek...
-
-
Kürek olmuş ellerim
Bir baktım yüzüyorum
Dalıp suya bakınca
Neleri görüyorum
**
Bambaşka bir dünyada
Hepsi başka biçimde
Yaşıyor hep içimde
Denizi seviyorum
**
Bir küçücük hamsicik
Yanında bir de kalkan
Torik hızla gidiyor
Avını kovalarken
**
Kumru gibi umkumru
Karidesin peşinde
Yengeç dipte yaşıyor
Yüzmeyi bilmeyince
**
Kürek olmuş ellerim
Bir baktım yüzüyorum
Dalıp suya bakınca
Neleri görüyorum
Bambaşka bir dünyada
Hepsi başka biçimde
Yaşıyor hep içimde
Denizi seviyorum
**
Ahtapotun kolları
Karıştırır kumları
Kim görür ki bunları
Denizi sevmeyince
**
Yunus bizim dostumuz
Bizler gibi oyuncu
Ne kadar suya dalsak
Biz geliriz sonuncu
**
Gün batar akşam olur
Balıklar bunu anlar
Denizi sevenlere
Artık yakamoz başlar
-
Do deyince aklıma
Mutluluğun şarkısı
Annemin ilk ninnisi
Babamın tatlı sesi gelir
Do deyince aklıma
Evimizin kedisi
Sımsıcak sobamız
Komşumuzun sesi gelir
Re deyince ilk dostum
Arkadaşım hevesim
Balonlu bir ciklet
Kırmızı bir bisiklet
Mi deyince sorular
Birbirini kovalar
Fa deyince
Fatoş'la oynadığımız oyunlar
Sol deyince anahtar
Şarkılar böyle başlar
Kandıramaz ki artık
O eskimiş masallar
La deyince lambalar
Kitaplar çalışmalar
Yarının güzelliği için
Bugünden uğraşmalar
Si deyince simitçi
Başarımın sevinci
Okulun dönüşünde
Akşamın habercisi
Do deyince aklıma
Mutluluğun şarkısı
Açılan kapılardan
Evimizin sıcak sesi gelir
Notalar tek tek ama
Birbirini tamamlar
Saat gibi hiç durmaz
Seneleri kovalar
Bazen zor olur ama
Her şarkıyı söylemek
İnanın ki çocuklar
Güzel bir şarkıdır yaşamak
-
Bir çizgi çizsem..
Başında mısın..
Sonunda mısın..?
Bir sicim gersem..
Üstünde misin..
Altında mısın..?
Bir çember olsam..
İçinde misin dışında mısın?
Bir soru sorsam
Desem ki
Bütün bunların farkında mısın..?
Bir şarkı olsam..
Başında mısın sonunda mısın..?
Bir yağmur yağsa..
Üstünde misin altında mısın..?
Bir sevgi olsa..
İçinde misin..
Dışında mısın..?
Bir soru sorsam..
Desem ki
Bütün bunların farkında mısın..?
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Çıktık 2’yle yola
Yolda 1’e rastladık
3 bize katılınca
Gidip kapıyı çaldık
**
8 çıktı kapıya
4 geldi yanımıza
1 onlara geçince
Dönmek zorunda kaldık
**
Haber verdik 9’a
Katılsın aramıza
Biraz daha güçlenip
Varalım kapısına
**
Yola düştük erkenden
8 daha uyurken
Tam köşeyi dönerken
Bölündük sağa sola
**
1’e otobüs çarptı
7’yi kedi kaptı
Yok olduk birden bire
Adımız sıfır kaldı
**
Sıfır olmak ne zormuş
Başında biri gerek
Milyon bile olsan da
Para etmiyor demek
**
Anlaşıldı bu iş zor
Okula gitmek gerek
Artı eksi eşitlik
Çarpmayı bilmek gerek
**
Sıfır olmak ne zormuş
Başında biri gerek
Milyon bile olsan da
Para etmiyor demek
-
-
İster misiniz bir gün uyansak ve çok şaşırsak
Gökyüzü mavi orman yeşil değil
Dünyayı baştan boyasak
İşte deniz
**
İster misiniz rüzgar pespembe
Kırmızı yelken sabah erken
Güneşi sarıya boyasak
Bulutu tutup çöllere koyup yağmur yağdırsak
Güzelleri bırakıp kötüleri beyaza boyasak
**
Olmadı deseler de
Bir silgi bulup silseler de
Akşam erken yatıp
Sabah erken kalkıp
Yeniden boyasak