Bülent Ortaçgil

Tostoparlak bir küçük böcek Üstünde bir çok siyah benek Uç deyince uçuyor Kon deyince konuyor Bülent size kırmızı bir bilmece soruyor "Uç uç böceği" ** Biraz allı biraz pullu Gözleri şaşkın Pek telaşlı Oltamı görünce hemececik kaçıyor Bülent size masmavi bir bilmece soruyor "balık" ** Biraz ürkek biraz korkak Kulakları dersen pek çok oynak Havuçları seviyor çıtırçıtır yiyor Bülent size bembeyaz bir bilmece soruyor "tavşan" ** Vız vız eder Cız diye sokar Her çiçekten bir bal yapar Elini uzatınca kıyametler kopuyor Bülent size çalışkan bir bilmece soruyor "arı" ** Gak gak eder peynir sever Konduğu daldan biraz sarkar Çok uzun yaşıyor herkes buna şaşıyor Bülent size kapkara bir bilmece soruyor "karga" ** Çift çift gezer şaşkın uçar Her çiçekten bir renk kapar Onu ilk görenler Bir resimdir sanıyor Bülent size rengarenk bir bilmece soruyor "kelebek"

Do deyince aklıma Mutluluğun şarkısı Annemin ilk ninnisi Babamın tatlı sesi gelir Do deyince aklıma Evimizin kedisi Sımsıcak sobamız Komşumuzun sesi gelir Re deyince ilk dostum Arkadaşım hevesim Balonlu bir ciklet Kırmızı bir bisiklet Mi deyince sorular Birbirini kovalar Fa deyince Fatoş'la oynadığımız oyunlar Sol deyince anahtar Şarkılar böyle başlar Kandıramaz ki artık O eskimiş masallar La deyince lambalar Kitaplar çalışmalar Yarının güzelliği için Bugünden uğraşmalar Si deyince simitçi Başarımın sevinci Okulun dönüşünde Akşamın habercisi Do deyince aklıma Mutluluğun şarkısı Açılan kapılardan Evimizin sıcak sesi gelir Notalar tek tek ama Birbirini tamamlar Saat gibi hiç durmaz Seneleri kovalar Bazen zor olur ama Her şarkıyı söylemek İnanın ki çocuklar Güzel bir şarkıdır yaşamak