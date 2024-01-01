Bülent Ortaçgil

Bir Başka Gittim, gittim hep gittim Yollarda eridim bittim Ama sen beni anlamamıştım Kaçtım kaçtım öyle kaçtım ki Bütün dağları aştım Ama sen bana yaklaşmamıştın. ** Bilen konuşur, bilmeyen de konuşur Bilen konuşur ama bir başka... Koştum koştum çok koştum Ben senin yanından geçtim ** Sen beni hiç fark etmemiştin Hoştun hoştun çok hoştun Ama bir doluydun bir boştun Ben buna hiç alışmamıştım ** Seven dokunur, sevmeyen de dokunur Seven dokunur ama bir başka.. Düştüm düştüm çok düştüm Kimi barıştım kimi dövüştüm ** Ama sen beni beğenmemiştin Derdim derdim bütün derdim Çoğu aldım biraz verdim Ama sen daha başlamamıştın. Arif anlar, arif olmayanlar da var Arif anlar ama bir başka...

Eylül Akşamı Hiçbir neden yokken Ya da biz bilmezken tepemiz atmış Ve konuşmuşuzdur *** Onca neden varken Ve tam sırası gelmişken Hiçbir şey yapmamış Ve susmuşuzdur *** Aynı anda aynı sessiz geceye doğru İçim sıkılıyor demişizdir Aynı sabaha uyanırken kim bilir Aynı düşü görmüşüzdür *** Olamaz mı? Olabilir Onca yıl sen burada Onca yıl ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Şu Eylül akşamı dışında *** Belki benim kağıt param Bir şekilde, döne dolaşa Senin cebine girmiştir *** Belki aynı posta kutusuna Değişik zamanlarda da olsa Birkaç mektup atmışızdır *** Ayın karpuz dilimi gibi Batışını izlemişizdir deniz kıyısında Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede Belki de birkaç gün arayla *** Olamaz mı? Olabilir Onca yıl sen burada Onca yıl ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Şu Eylül akşamı dışında *** Bostancı dolmuş kuyruğunda Sen başta ben en sonda Öylece beklemişizdir *** Sabah 7:30 vapuruna Sen koşa koşa yetişirken Ben yürüdüğümden kaçırmışımdır *** Aynı anda başka insanlara Seni seviyorum demişizdir Mutlak güven duygusuyla Başımızı başka omuzlara dayamışızdır *** Olamaz mı? Olabilir Onca yıl sen burada Onca yıl ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Şu Eylül akşamı dışında

Aşk Var Herkes en doğruyu Bilir Herkes uzman, herkes rekortmen Öyle eminiz ki yolumuzdan İster haydut, ister centilmen Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Herkes bir inancın beşinde Herkes militan, herkes fedai Öyle değiştirdik ki dünyayı Uyanık akıllı, dürüst enayi Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var Yalnız bir titreşim olsa Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var *** Paranın esiri olduk Ne kadar iktisat, o kadar mutluluk Birer birer yeniliyorduk Önce adalet, sonra güzellik Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Savaştık, savaşa yazdık Yenen ağlar, yenilen ağlar Bir baktık ki yapayalnızdık Diyen ağlar, demeyen ağlar Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var Yalnız bir titreşim olsa Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var

Biraz Umut Düşler bulandı artık Bir faydası yok Çevremiz dağılmış Ortak paydası yok ** Sevişenler mi gitti? Yoksa bana mı öyle geldi. Oyuna devam! Ama eski havası yok ** Bana biraz umut ver Ver ki yeniden başlasın Ülke sarsılıyor ve Umurunda değil ** Umurunda olsa bile Eski durumunda değil Hep aranıyor Ama bulunanlar cılız ** Kerteriz oynamış Eski konumunda değil Bana biraz umut ver Ver ki yeniden başlasın ** Sen gizlendin yerinde ben saklandım O sokaklarda hep onlar oynadı Sen susmuştun ben ürkmüştüm konuşmadım Yeni bir ses için heves kalmadı ** Bana biraz umut ver Ver ki yeniden başlasın Savaşlar birbirine benzer Kazanan olmaz ** Kazandığını sanma Kayıplarına bak biraz Cebindekinin yarısını ödedin silahlara Şimdi diyorsun ki ** Yalnız barış adına ! Bana biraz umut ver Ver ki yeniden başlasın.

Bişeycik Olmaz Kafam bozuk mu ne! Atladım doğru meyhaneye Meyhanede kalmamış Or''dan belki başka haneye Duyar diye telaş etmem Nasıl olsa kimse duymaz Aslında şansım yoktur Ama bana hiç bişeycik olmaz Dibini buldum şişenin Ama her şey gayet net Arabam bir ok gibi Yollarsa sanki yay Slalom yapalım, biraz eğlenelim Akacak kan damarda durmaz! Aslında şansım yoktur Ama bana hiç bişeycik olmaz. Hiç bişeycik olmaz, olmadı da bugüne kadar Yine olmaz, yine olmaz! Suyu sevmem, çöp üretirim Görülmeyenden hiç korkmam Öyle AIDS, mikrop, virüs Bu ne telaştır hiç bilmem Zehirli atık, mikro dalga Bana hiç farkmaz Aslında şansım yoktur Ama bana hiç bişeycik olmaz. Hiç bişeycik, olmadı da bugüne kadar Yine olmaz, yine olmaz. Utkum silahla kutlanır Bana zaten bu yaraşır Öyle uzlaşmaya gelemem Sonra duygusallık bulaşır Seçim kriz, darbe filan Beni hiç çarpmaz Aslında şansım yoktur Ama bana bi''şeycik olmaz Hiç bişeycik olmaz, olmadı da bugüne kadar Yine olmaz, yine olmaz

Kimseye Anlatamadım Sev beni, sar beni Bir tek kötü sözün sarsar beni Bilinmez denizlerin Kuytu koylarında bul beni Bil beni, al beni Bu saçmasapanlıktan kurtar beni Uykusuz gecelerin Gizli örtüsünden çıkar beni Ben bunları kimseye anlatmadım Kendimle bile konuşmadım Ben bunları kimseye anlatmadım Bir tek sen duy diye, Sen bil diye, Sen anla diye... Sor beni, bul beni Sessiz şarkılarda çal beni Bulutlar ülkesinden Kuru topraklara indir beni Sez beni, yaz beni Karmakarışıklığımdan çöz beni Birikmiş tortuların Kirli sularından süz beni Ben bunları kimseye anlatmadım Kendimle bile konuşmadım Bir tek sen duy diye, Sen bil diye, Sen anla diye... Bir tek sen duy diye, Sen bil diye, Sen anla diye... Bir tek sen duy diye, Sen bil diye, Sen anla diye...

Mavi Kuş Mavi kuş her daim sarhoş Biraz da bize kızmış, onun için hiç yüz vermiyor Oysa güzel şarkıları vardı yıldızlara denizlere Ama söylemiyor ki bizlere Susuyor Suç işlemiş eller gibi Perondaki boş trenler gibi Ucu görülmeyen tüneller gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş. Saksağanın şakası sandılar Muhabbet kuşları ve papağanlar Belki de arkadaşındırlar Kargalar gibi karaladılar Kırlangıçlar ve serçeler Bize biraz yalan söylediler Çok saftık Zararsız küçük yalanlar gibi Yağmurdan kaçanlar gibi Bütün vapurları kaçıranlar gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş Mavi kuş sanki bir düş Kaşla göz arasında Geceyle gündüz ortasında Sokaklar bile sokaklara kesişir Gölgeler ki güneşe bağlı Biz ikimizde öyleyiz Ama bilmeliyiz Ağıramamış aydınlıklar gibi Kireç tutmuş çaydanlıklar gibi Hiç sevişmemiş insancıklar gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş Mavi kuş her daim sarhoş Biraz da bize kızmış

Normal Biralar soğuk mu dedim Dedi ki normal Peki ya havalar? Valla gayet normal İşler dedim, gidişler dedim Hepsi normal Peki dedim ya sen, ben? Dedi ki normal Peki biz, ikimiz? Valla gayet normal Halimiz dedim Ne dese beğenirsiniz? Normal ** Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal? Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal? ** Peki dedim ya Türkiye? Dedi normal Peki AB diye sordum Dedi çok normal Peki ABD? Dedi ki normal Peki dedim ya DGM? Dedi ki normal Ya ohal o kadar yıl? Bilmem normal Ya zap, gap, Hasankeyf? Hepsi normal ** Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal? Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal? ** Peki dedim ya medya müzik? Dedi ki normal Ya reklamlar, reyting? Valla gayet normal Yahu hiç mi ilginç yok dedim Dedi ki normal Peki trafik katliam? Dedi normal Ya Susurluk, kamyon? Valla gayet normal Yine kaybettik dedim Dedi ki normal ** Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal? Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal

Olmaz Bir Gün Uyansak ki Olmaz ki Hiç Olmaz Pırıl Pırıl Bir Mutluluk Kıpır Kıpır Bir Sevinç Var içinde ** Tabii ki Olmaz Yıllardır Unutmuşuz Gülümsüyorlar Bana ki Pek Olmaz Daha Tanışmamışız ** Sevebilmektir Esas Olan Yok Olmaz, Yok Olmaz, Yok! Olmaz... Bir Gün Barışsak Seninle Olmaz ki Olmaz Kavgamız Küçücük Kalmış ** Hiçbir Neden Kalmamış Zaten Tabii ki Olmaz Silahlarımız Bile Paslanmış Dinliyoruz Birbirimizi ki Olmaz ** Oturmuşuz Karşılıklı Düşünebilmektir Esas Olan Yok Olmaz, Yok Olmaz, Yok! Olmaz Bir Gün Desem ki Sana ** Olmaz ki Hiç Olmaz Sen de Benim Kadar Haklısın Varsayalım ki Hiç Olmaz Sen de Benim Kadar Haklısın ** Varsayalım ki Bir Gün Nedense Hiç Olmaz Sen de Benim Gibi Yaşayacaksın Bir Paylaşabilsek ki Hiç Olmaz ** Vermeyi Öğrenmemişiz Yapabilmektir Esas Olan Yok Olmaz, Yok Olmaz, Yok! Olmaz...